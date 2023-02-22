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民主黨春茗兩遇會場「緊急維修」告吹 羅健熙：會員好友聚餐交流 沒想到這樣多「巧合」

【明報專訊】民主黨原定昨晚辦春茗，但因葵涌一酒樓聲稱壞煤氣掣告吹。民主黨主席羅健熙爆料，原來春茗場地一改再改，據知該黨原租用新東一酒店宴會場，但上月被承辦的酒店推卻，其後佐敦另一酒店願承辦，宴會前兩日（2月19日），該酒店告知要「緊急維修」。民主黨周一（20日）轉場葵涌一酒家，惟該酒家於昨午宴會前兩小時通知要「緊急維修」不提供晚市。羅健熙對事件感遺憾，稱「都係食餐飯啫，搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思」。

民主黨晚宴原安排在葵涌一間酒家訂了酒席，準備7時讓黨友及友好聚會，為免生枝節，該黨一直對活動資料及地點保密，惟該黨下午到場安排時，酒樓負責人以維修煤氣為由，稱晚市停開，不能提供服務。

羅健熙說，原打算疫情結束、社會復常，辦春茗與會員好友聚餐交流，沒想到簡單聚餐也遇上這樣多的「巧合」和困難。他說社會各方都應思考，「為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有什麼益處？」

民主黨原定春茗晚宴，有約200名會員及街坊參加，對於春茗無法舉行，民主黨對事件造成不便表示歉意。

酒樓稱壞煤氣 不知晚市何人訂座

據知，今次涉事酒樓是葵芳名門讌客。記者向酒樓查詢原因，職員以煤氣喉損壞為由，稱午市後停開，又稱不清楚晚市有什麼人訂座。該酒樓在門外貼告示，指「緊急維修煤氣總掣」，但其後改了字句，指「抽風系統故障導致煤氣失靈」。

民主黨辦宴會被拒已非首次，去年7月曾預訂一酒家辦宴會，宴會場地以附近「群組確診情况」，需要關閉清潔為由臨時拒絕。當時全國僑聯副主席盧文端撰文〈民主黨的生路與死路〉，指民主黨杯葛立法會選舉，「留下對抗新選制」，指民主黨「對過去所作所為不作反省」，又指「對自己深陷困境甚至險境，似乎是渾然不知」。

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