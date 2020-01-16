大灣區GBA新聞：開關助力 威士忌節料參加人數創新高

稱參展商未及參展 對下屆有信心

「有香港的朋友已表示會拉大隊過來，都是3年沒見的人」，壺雲表示，「海外也有朋友向我查詢，希望能飛過來看看。」他估計在全面開放之下，今屆威士忌節不單可望再創人數新高，而且會有更多是來自四面八方的愛好者，無疑是一份鼓舞。壺雲稱，雖然今次因準備時間問題，香港及海外參展商趕不上與會，但他對今年11月舉辦第四屆廣州逍遙威士忌節感到信心，「到時一切復常，大家重新回到疫情前的生活與交流，我們可以再次邀請更多海外參展商和叫上更多不同國家地區的朋友來玩，會更期待11月的到來」。

除了對展覽成果更有信心，壺雲亦已準備好進一步擴大獨立裝瓶業務。有別於像麥卡倫、格蘭菲迪等由酒廠自產、自裝及自銷的原廠裝瓶威士忌，獨立裝瓶商是通過整桶購入各家蒸餾廠的原酒，自行灌瓶，再貼上自家品牌標籤上市銷售。「我們的獨立裝瓶品牌壺雲樽選，會伙同內地獨立裝瓶巨頭久和加密合作，引進更加多優秀的歐陸原酒」，壺雲解釋，之所以摩拳擦掌，也是受益於內地全面開放後，能與原酒供應方更多溝通交流，也能比疫情時期有更多機會尋找發掘好的原酒，從而在內地推出更多好的獨立裝瓶威士忌。

專家料灣區會展業將迎反彈

中國會展經濟研究會副會長劉松萍預料，今年大灣區會展業將迎來復蘇反彈，一方面有利於帶動消費，另一方面則是提振各行業信心，幫助企業疫後拓展全球市場。