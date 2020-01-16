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大灣區GBA新聞：外省客無港不遊 灣區旅業迎再興 港新景點增吸引力 業界料清明五一現高峰

【明報專訊】內地與香港全面通關半個月，兩地冰封3年的旅遊業終有望走出低谷。廣東不少旅行社率先在通關當日辦港澳「首發團」，搶飲頭啖湯。有旅行社表示，隨着這3年來消減的「元氣」逐步恢復，港澳遊亦會回暖，一來受益於過去3年間香港多處新景點開幕，二來過去外省旅客都有「無港不遊」 的習慣，現在赴港已復常，港澳及灣區城市聯遊的旅遊路線勢將吸引更多內地客，料繼通關首輪熱潮，預計在清明、五一黃金周再將迎來一波出遊高峰。

明報記者 林迎

飲頭啖湯的廣州廣之旅旅行社，2月6日全面通關首日就有兩團赴港。「我上次去已經3年多前，都幾感慨。」當時隨團的廣之旅新聞發言人官鍵感嘆，一到埗就有香港旅發局職員送上消費券，迪士尼樂團亦特別舉行歡迎儀式，安排卡通角色「Duffy」與團友合影留念。官鍵稱，首團雖然行程簡單，但頗具「儀式感」，亦可看出香港無論是政府還是景點都對內地旅客十分期待。

自從2月6日起內地居民赴港不用預約、毋須核酸及再可自助簽注，內地不少旅遊網站的港澳遊相關搜索和預訂量大增兩三倍，傳統旅行社亦迅速推出短線港澳遊路線，搶吸廣東客。「赴港一日、兩日遊產品陸續上架，出境部也有上架經港出境產品」，廣東省中國旅行社粵港澳部副部長丘麗對本報說，內地客對香港迪士尼、海洋公園有一定回頭率，「有些人去過一次，兩三年後又想再去，以前和朋友去，3年後組織了家庭，會想和家人去；還有澳門官也街美食，每隔一段時間又想再吃」。

旅社推西九一日遊 增外省客路線

除了「重遊舊地」，封關期間，香港西九文化區多個新景點如香港故宮、M+等開幕，也是吸引內地遊客的賣點，廣之旅亦趁機推出「西九一日遊」，高鐵來回連團費約300多元人民幣。官鍵又透露，下一步會策劃為廣東以外內地客而設的「港澳聯遊」路線。

官鍵指出，曾經與澳門同業交流，對方都很希望香港旅遊業恢復，因為只有「港澳聯遊」才能帶動更多客源。「熟悉港澳的廣東遊客以自由行為主要旅遊方式，但對內地其他省份，尤其是偏遠如東三省的遊客而言，他們來大灣區就是為了去香港」，他解釋，「好不容易來一趟，如果只去澳門，外省客覺得吸引力不夠，會不願意的。所以無論是大灣區遊或是澳門遊，例如廣州-江門-珠海-澳門，都一定要『聯港』，吸引力才會強」。

官鍵稱，「為什麽澳門這3年雖然對內地開關，但旅業仍較淡？因為廣東遊客只有這麼多，外省客除非專程去賭場，否則很少只去澳門」。外省客「無港不遊」的喜好，使他們只會先去香港順便過澳門，而不是先去澳門順便去香港，官鍵強調「次序不會調轉」。因此，哪怕是以後設計灣區遊路線，廣東行程只是錦上添花，香港才是成團的核心，「就好像你去日本，先飛東京玩，再在周邊玩，香港對外省客來說就是灣區城市中的『東京』」。

丘麗：定制團成未來業務重點

這3年來，內地市民愈來愈習慣透過旅遊網站自定行程，面對競爭，傳統旅行社則以「定制團」作為未來業務重點之一。丘麗透露，定制旅遊費用較高，客人會提出自己要求，例如安排每日三餐，還要每天都有不一樣特色，「普通客人會自己去找吃的，但定制團客人會要求一切都安排好，願意付出高價而自己省時省力，所以我們的產品經理就要去深挖當地資源，『服務到家』是我們優勢所在」。她續稱，以往有客人要求安排半日去香港打疫苗、買保險，「稍後赴港考察，也會留意是否有相關服務商，看能否回來為顧客提供相關資訊」，此外還有中小學生研學團，安排到香港科學館學習科普知識，到海洋公園等。

擬辦離島遊 旅社：港可接待各層次旅客

官鍵也透露，廣之旅正開發如離島遊、元朗水鄉菜等新的港澳遊路線。他認為香港有接待不同層次遊客的能力，「要高端可以很高端」，而常規路線最終只會演變成價格戰。至於過去港澳遊曾出現「零負團費」、強迫購物等問題，官鍵表示，近期泰國已有導遊負面新聞爆出，任何市場在高速恢復期間都可能出問題，「希望同行之間都有意識不要做壞市。眼光放長遠，保持清醒和理智，同時也不知道疫情會不會返轉頭」。

隨着通關嘗鮮熱潮漸退，3月將是旅遊淡季，業界預計下一波高峰會在清明及五一黃金周。據丘麗表示，本月底至3月初，香港旅發局邀請他們赴港參加同業推介會，為期3至4天，「我們也很期待，想知道香港政府主力推介哪些點，回來再開發一些新的、有亮點的產品」。

相關字詞﹕通關 深度遊 迪士尼樂園 旅遊業 港澳遊 旅行 內地客回歸 大灣區

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