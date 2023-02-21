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社民連控無牌籌款 警認未睹有人捐錢

【明報專訊】前年社民連於旺角東天橋兩場街站被指於易拉架上展示收款二維碼，主席陳寶瑩及兩名成員和義工共被票控5項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，3人不認罪，案件昨日在九龍城裁判法院開審。到街站查看的女警稱，陳寶瑩向途人喊話的內容提及捐款事宜和政治事件，因此認為有籌款活動進行。辯方爭議活動不屬「籌款」。

見「捐款撐長毛」字句 設「籌款箱」

控方證人旺角警區特遣隊女警吳嘉欣供稱，2021年7月24日接報洗衣街行人天橋近弼街有滋擾投訴個案，故到上址查看，見陳寶瑩（65歲）在街站持咪叫喊，內容提及捐款和政治事件，成員唐婉清（63歲）在派傳單。街站設籌款箱，掛起「釋放所有政犯」橫額和擺放寫有「捐款撐『長毛』」等字句的易拉架。

易拉架二維碼有社民連PayMe

控辯雙方承認事實稱，易拉架上二維碼有社民連PayMe編碼和官方網站，另外一些掃描後連結梁國雄、吳文遠等人的Patreon帳戶。旺角警區活動管理組警員麥樂恒供稱，2021年8月14日到上址另一街站，看到懷疑用作籌款的箱子，陳寶瑩持咪喊話，唐婉清及義工何榮溢（52歲）分別在整理物資和派傳單。

吳嘉欣在辯方盤問下同意，她抵達現場後看不到有途人把錢放入箱內，該箱子無標明「籌款」字眼，不排除它有收款以外用途，兩名被告亦無收取金錢。辯方引述警方案件管理報告，形容當日「無籌款活動（no fundraising activity）」，吳解釋報告不是由她撰寫，但以其理解，純粹是指看不到有人捐錢。

控方舉證完畢後，暫委裁判官曹遠山裁定表證成立，全部被告選擇不作供，辯方亦不傳召證人，審訊今續，辯方會結案陳辭。

【案件編號：KCS 1423-7/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 沒有許可證而在公眾地方籌款票控 社民連

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