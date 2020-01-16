簡稱USAR被指似美 坍塌搜救隊研改 援土國首度赴外 「如實習生」向國家隊學習

到埗升國旗遭網民質疑 稱無延誤救援

有網民質疑救援隊在當地會合國家救援隊後舉行升國旗儀式延誤救援，于文陽強調，救援隊沒因舉行升旗儀式延誤救援工作，抵埗土耳其後已立即向國際救援組織報到，又認為「中國人升國旗是沒有問題的」。

在搜救行動中及返港後，救援隊接受至少3次訪問，有網民質疑今次救援行動有過多曝光率，于文陽強調絕對沒有「做show」，重申他們並不是英雄，只是在履行工作。

申請成中型救援隊 經驗不足細節未到位

于文陽形容特區救援隊像實習生，要在救援中向國家救援隊學習，又說國家救援隊為一支有經驗重型救援隊，裝備及動員能力都較特區救援隊高，可於海外連續救援14日，特區救援隊則只可救援7日。于稱目前救援隊正申請成為中型救援隊，認為現時隊內的裝備及技術均合資格，但因經驗不足，某些細節「未到位」，他期望國際救援組織可於未來兩年內來港考察救援隊，以盡快獲得中型救援隊資格。

6米瓦礫挖路聞微弱呼吸聲 救3人

今次特區救援隊在土耳其共出動19次、共269人次參與救援，搜索約32至40座建築物，搜救面積達2.8萬平方米，共救出10人，當中4人生還，無救援隊員受傷。有份參與的消防處署理消防隊目梁志宏憶述在瓦礫救出首名生還者經過，當時救援隊在6米深瓦礫中挖出一條救援通道，進入通道後聽見微弱呼吸聲，確認瓦礫有被困者，但洞口狹窄，要小心將被困者移上救護脊椎板，再運上地面。救出首人後，再發現多兩人壓在瓦礫，經一番努力後安全救出全部被困者。他形容當刻並沒有感到鼓舞，只一直集中在救援，當日行動結束後才感到喜悅，「可以運用到在消防處學習到的救援知識，在當地拯救實實在在的生命」。

另外，救援隊昨出席禮賓府歡迎午宴，特首李家超致辭時讚揚救援隊是香港的驕傲。他表示，今次特區救援隊與國家救援隊建立合作基礎，期望會繼續加強交流，持續強化特區政府應急救援能力和水平。