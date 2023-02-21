專訪梁晃維被指沒考慮國安 鍾沛權：涉公益 不認同也刊登

舉例問會否訪問拉登

鍾：有公益也會訪問

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟昨質疑鍾沛權審核文章時，沒考慮文章或危害國家安全及社會秩序，並以讚賞納粹軍服設計的文章為例，詢問鍾會否刊登；鍾則認為，上述文章欠公共性，他不會代為發表，但須否禁制作者自行發文，他則有保留，稱「言論自由對我嚟講，我會形容係接近一種信仰」。

控方續舉例，在9．11恐襲後訪問恐怖分子拉登，會否「危害國民情緒」，令公眾認同恐襲。鍾沛權則指聯合國也有採訪恐怖分子的建議，即原則上不會禁止採訪，他亦相信公民有理性判斷。

另一例子是假設烏克蘭媒體有機會訪問俄羅斯總統普京，會否影響烏方的士氣，危害國安。鍾沛權則認為，訪問有機會加劇戰事，引致暴力，但相信可配以相關的持平報道刊出。

控：文章令人憎立會 鍾：推論危險

另外，控方引述立場專訪初選候選人梁晃維的文章提問，梁在文中形容中央DQ公民黨楊岳橋等候選人，反映議會容不下反對聲音，控方質疑DQ在香港發生「點解又可以同中共連上關係」；鍾沛權解釋，梁晃維或判斷重大政治決定，均由中央操刀。控方指說法「令人憎恨立法會」，鍾反駁指控方推論「危險」，重申文章僅反映梁的意見。

庭上亦問到專訪中提到國安「等大家講『那四個字』，就去捉人」，鍾沛權估計那四字是指「光復香港」。

控方指文章在2020年8月發布時，僅舉「光時」旗「涉違」國安法，不包括講「光時」口號，故文章與事實不符，鍾則重申文章反映梁晃維的憂慮。控方隨後逾10次質疑，鍾因為認同才理解梁的憂慮，「因為你都擔憂，先會咁諗」；鍾多次否認，強調理解不代表認同。審訊今續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）