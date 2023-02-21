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續播初選論壇 官促釐清哪言論舉證 控：按共同串謀原則 辯方盤問區諾軒前交代證據

【明報專訊】「35+初選」案昨踏入第十一天審訊，庭上繼續播放初選論壇片段。辯方要求控方釐清會利用哪些論壇發言指證被告，控方稱會引用「共同串謀者原則」，以被告的言論舉證串謀計劃。法官提醒控方要釐清指控基礎，「如果被告只是說『你好』（said hello），不會成為證據」。涉案的多場論壇於2020年6至7月播放（《港區國安法》同年6月30日生效），本案被告梁國雄當時在新界東論壇上估計「國安法嚟咗之後，可能我都被控煽動顛覆國家政權罪」，庭上即掀起起哄聲。

16名被告否認《港區國安法》下串謀顛覆國家政權罪受審，控方昨繼續傳召證人區諾軒作供。控方表示將引用「共同串謀者原則」（co-conspirator rule），以被告在論壇的行為和言論指控其餘被告。法官李運騰指出，控方未釐清會依賴哪一被告作出的哪一句言論舉證，控方聽畢答應在陳辭階段交代指控基礎。

新東論壇聚焦國安法

梁國雄預言被控

代表何桂藍的大律師Trevor Beel聞言質疑審訊已踏入第十一日，「控方是否說他們不清楚本案？」李官提醒控方應該在開審之前思考此事，亦須交代有關言論如何「推動」（in furtherance of）串謀計劃，控方最終承諾於辯方盤問區諾軒之前交代詳情。

新東論壇的焦點落在各人如何評論國安法。早前認罪的公民黨楊岳橋在論壇中被問及國安法實施「會唔會over your dead body」，楊表示「我會同香港人一齊，係咪dead body，到時大家先算」；不認罪的民主黨林卓廷表示「中共粗暴制定國安法」，議會抗爭亦受法律限制；同樣受審的鄒家成形容國安法為「殖民惡法」；何桂藍指國安法「打到嚟」，記者在打壓下未必能夠履行社會責任，冀進入立法會「破局」。

官質疑目的 新西片中斷播放

控方昨午播放新界東的論壇片段後，接着播放新界西片段，惟李官質疑新西初選參加者均已認罪，問播片目的；控方表示定性他們為「共同串謀者」，播片旨在顯示串謀計劃的廣泛程度。在法官質疑下，控方最終改為播放「超級區議會」片段。

「超區」論壇則涉及不認罪受審的公民黨李予信、已認罪的岑敖暉和王百羽，以及未被起訴的民主黨涂謹申和鄺俊宇。論壇嘉賓問到，公民黨郭榮鏗於2019年主持內會會議選主席，做法令該黨引以為傲，但國安法生效後，李予信能否在議會擔任類似角色；李表示應該在不同場域抗爭，而他曾於6．12事件一周年以社工身分參與人道支援被捕，希望與港人並肩作戰。

區稱「論壇環節全由他設計」

控方播畢新界東片段後，問及論壇流程是否如區諾軒所安排，區回答「所有環節，包括得罪人嘅環節，都係我設計嘅」。此外，論壇上不少環節惹來庭上笑聲，例如劉頴匡問陳志全可否分享他於2020年立法會審議國歌法期間潑臭水的「配方」，被告欄和旁聽席隨即傳出陣陣笑聲；有「超區坦克車」之稱的王百羽承諾當選後會肢體抗爭，將「親中」議員「一個一個車出去議事堂」，聽罷多名被告歡呼發笑。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

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