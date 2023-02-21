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「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決

【明報專訊】中大校董會重組備受師生、校友等不同持份者關注。中大校友馮家強及另一校友本月向中大校友評議會提交討論事項表格，動議周六（25日）在周年會員大會討論「檢討中大校董會規模及組成」，近日校友評議會常委會回覆，拒絕納入議程。馮家強昨向本報稱，據章則，常委會無權拒絕討論事項列入議程，強調檢討校董會重組茲事體大，對大學管治影響深遠，應善用校友評議會平台討論。

常委會：已有電子平台諮詢會

中大校友馮家強及黃勁文本月11日提出討論動議，馮引述該會主席楊于銘代表常委會於上周五（17日）回覆稱，中大校董會去年12月已成立「檢討大學校董會規模及成員組織專責小組」，因持份者眾多，建議亦相當多、複雜和多元化，已提供電子平台蒐集意見，本周亦有兩場諮詢會（今日及周五）供直接表達意見；常委會相信有校友已遞交意見予專責小組，「在此背景下，校友評議會周年會員大會毋須安排其他場合收集校友意見」。

馮家強稱，其動議提及校董會各持份者比重應維持不變，若須增加校外成員比重，組成亦應以校友為主、書院成員為次、監督委任者最少，以尊重中大作為書院制大學、院校自主等。他又稱，早前議員提出中大校董會組成修訂方案，監督（即特首）委任的成員由13%大增至26%，書院成員由29%減至24%，「難免讓人感到不尊重中大院校自主、員生共治」等。

馮據《香港中文大學校友評議會會議章則》第9條，「經常委會討論後，可因應實際情况決定如何列入議程」，但無賦權予常委會拒絕列入議程，質疑常委會越權濫權。他認為檢討校董會重組茲事體大，對大學管治影響深遠，且不少校友因上班未能出席本周兩場專責小組的諮詢會，質疑常委會「是否有不可告人原因拒絕這討論？」

相關字詞﹕中大校董會 中大校友評議會 馮家強 中文大學

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