密閉房吸水煙 兩人一氧化碳中毒昏迷

他們被發現昏迷後送往基督教聯合醫院，再轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情况穩定，已出院。

醫生：無味中毒難察 可即開窗

急症科專科醫生彭繼茂稱，一氧化碳是無色、無臭、無味的氣體，它是煤炭「不完全燃燒」而產生的副產品。彭形容一氧化碳可殺人於無形，「死咗都唔知咩事」。當身體缺氧加上一氧化碳累積，雙重夾擊下，就會導致一氧化碳中毒，除容易使人昏迷，更會影響血液中紅血球養分運輸，因一氧化碳令紅血球的帶氧功能盡失，會導致腦神經、心臟、肺部、內臟受損，甚至減少呼吸。

彭續稱，出現一氧化碳中毒時，並不容易察覺，只會感到睏倦、很快陷入昏迷。如發現有人遇到以上情况，應立即打開窗，將昏迷者搬離房間，施行心肺復蘇法及求診。

衛生防護中心提醒，市民應正確使用燃燒燃料的裝置，並須確保有良好通風。暴露於低濃度一氧化碳的人可能出現頭暈、頭痛、疲倦和惡心等症狀，而暴露於高濃度一氧化碳的人則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。衛生署則呼籲市民不要吸食水煙，為健康着想應立即戒煙。