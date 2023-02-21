星加強行業培訓補貼低薪 台全民派錢推轉型貸款

新加坡本月公布的財政預算案提出多項支援企業措施，包括透過中小企業合資基金額外撥出1.5億坡元（約8.9億港元）投資具潛力中小企、撥出10億坡元（約59億港元）加強企業國際化計劃。

支援僱員方面，當地政府擬成立就業與培訓協調處，在精密工程、零售、批發貿易領域設試點計劃發展培訓和促進工作配對；撥24億坡元（約140億元）設漸進式加薪補貼資助僱主為低薪員工加薪。

台灣行政院上月提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，涉3800億新台幣（約980億港元），其中1400億新台幣（約360億港元）用於全民派發6000新台幣（約1545港元），1000億新台幣（約258億港元）用於強化經濟與社會韌性，包括推動產業及中小企升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客。

經濟部擬推兩款貸款助中小企，以疫後振興專案貸款為例，最高貸款額3500萬新台幣（約902萬港元），利率最高1.97%，補貼利率1.47%；轉型發展專案貸款則為朝向智慧化或低碳化轉型的中小企。

廠商會倡吸港資回流

設指標搶先進製造業

廠商會分析各地「搶企業」措施（見表2）後指出，本屆政府提出的搶企業政策已初具「採眾家之長」特點，惟當局在如何調動本地企業網絡，以為「過江龍」構建中下游產業配套，以及在吸引本地企業回流的環節，仍有待深化。

廠商會建議「搶企業」計劃引入先進製造業的數量和質量設績效指標，並將一些在特定行業居領先地位的境外港資企業納入招攬範圍，另在引進重點企業辦公室下增設促進港資企業回流的一站式服務窗口和專案小組，支援回歸的港資企業。

（預算案前瞻）