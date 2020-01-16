GDP跌4季 中小企料兩年始盈利 缺人缺資金 多行業盼推策解樽頸

明報記者 陳柔雅 鄭律銘

疫情3年，本港有兩年GDP均按年錄得下跌，其中去年各季度按年跌幅1.2%至4.6%。GDP收窄亦反映在各行業，以環比物量計算，截至去年第三季統計處初步數據（見表1），「進出口貿易、批發及零售」去年第三季跌12.1%、包括酒店賓館等的「住宿及膳食服務」跌7.5%、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」跌5.3%。

資深員工難聘 廣告回音小

財政司長陳茂波日前提到今年預算案要由「相當寬鬆」過渡至「中間偏鬆」，另稱不少行業面對招聘困難，需加快積極處理，令各界觀望政府於疫後提振經濟有何着墨。郭志華認為，疫後「中小企仍然艱辛」，要重振業務，其中困難包括人手不足及資金。

郭志華稱，據業界反映，中小企難聘請具5年或以上經驗員工，約10年前刊登求職廣告一般可收到10至30人應徵，但現時「有一至兩個已屬很多」。郭表示，政府現時有資助特定行業辦大學生實習計劃，冀政府可將資助擴至不同行業，以助中小企提早吸納人才入行。

中小企盼延特惠貸款

資金方面，郭稱中小企「3年來食老本、七勞八傷」，冀政府可延長「百分百擔保特惠貸款」申請期至明年7月，貸款額由現時900萬提高至1000萬元，最長還款期延長至13年、加快審批期不多於3個月，以助中小企周轉。他冀政府集中火力宣傳香港，以助訪港旅客盡快回到疫前水平，帶動內需助中小企生意增長。

旅業航運倡復常基金

據統計處數字，旅遊業從業員人數於爆疫後大跌，由2019年約23.27萬減至2021年2.15萬，旅業要重啟，人手是一大難題。旅遊業議會總幹事楊淑芬建議政府設立旅遊業復業基金，為旅行社、旅遊從業員、旅遊巴業務提供復業資助，舉例在一年過渡期提供配對資助，旅行社每聘請一人，政府就資助某比例招聘開支。她亦建議設立培訓旅遊業人才專項基金，補貼旅遊產業鏈的企業用作增加在職培訓和實習機會。

香港民用航空事業職工總會主席李永富亦表示，近期航空業復蘇快，惟面對招聘困難，地勤及相關支援工作、搬運等均欠缺人手，而且不少職位需要一定技術，建議政府設立復常基金，例如資助航空業推出更多「先聘用、後培訓」計劃，助吸引人入行。

莊太量料今年經濟發展樂觀，因應市况陸續恢復，資金未必是大問題，但部分行業面對人手不足，為復蘇構成困難，建議政府在預算案藉短期優惠措施，吸引從業員重返特定行業，如為期數月的補貼，令企業有動力復蘇，長遠則非政府責任。

（預算案前瞻）