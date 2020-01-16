GDP跌4季 中小企料兩年始盈利 缺人缺資金 多行業盼推策解樽頸

【明報專訊】本屆政府首份《財政預算案》明公布，受3年新冠疫情等因素影響，去年經濟連續4季下跌，去年本地生產總值（GDP）全年料跌3.5%。各行業觀望本年經濟在疫後復蘇，惟人手及資金成重啟業務的最大樽頸。香港中小型企業聯合會會長郭志華稱，疫後「中小企仍然艱辛」，料需兩年方重獲盈利，促政府延長企業貸款措施以助周轉。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量建議政府藉短期優惠政策吸引員工重返受重創行業，助業界復蘇。
明報記者 陳柔雅 鄭律銘
疫情3年，本港有兩年GDP均按年錄得下跌，其中去年各季度按年跌幅1.2%至4.6%。GDP收窄亦反映在各行業，以環比物量計算，截至去年第三季統計處初步數據（見表1），「進出口貿易、批發及零售」去年第三季跌12.1%、包括酒店賓館等的「住宿及膳食服務」跌7.5%、「運輸、倉庫、郵政及速遞服務」跌5.3%。
資深員工難聘 廣告回音小
財政司長陳茂波日前提到今年預算案要由「相當寬鬆」過渡至「中間偏鬆」，另稱不少行業面對招聘困難，需加快積極處理，令各界觀望政府於疫後提振經濟有何着墨。郭志華認為，疫後「中小企仍然艱辛」，要重振業務，其中困難包括人手不足及資金。
郭志華稱，據業界反映，中小企難聘請具5年或以上經驗員工，約10年前刊登求職廣告一般可收到10至30人應徵，但現時「有一至兩個已屬很多」。郭表示，政府現時有資助特定行業辦大學生實習計劃，冀政府可將資助擴至不同行業，以助中小企提早吸納人才入行。
中小企盼延特惠貸款
資金方面，郭稱中小企「3年來食老本、七勞八傷」，冀政府可延長「百分百擔保特惠貸款」申請期至明年7月，貸款額由現時900萬提高至1000萬元，最長還款期延長至13年、加快審批期不多於3個月，以助中小企周轉。他冀政府集中火力宣傳香港，以助訪港旅客盡快回到疫前水平，帶動內需助中小企生意增長。
旅業航運倡復常基金
據統計處數字，旅遊業從業員人數於爆疫後大跌，由2019年約23.27萬減至2021年2.15萬，旅業要重啟，人手是一大難題。旅遊業議會總幹事楊淑芬建議政府設立旅遊業復業基金，為旅行社、旅遊從業員、旅遊巴業務提供復業資助，舉例在一年過渡期提供配對資助，旅行社每聘請一人，政府就資助某比例招聘開支。她亦建議設立培訓旅遊業人才專項基金，補貼旅遊產業鏈的企業用作增加在職培訓和實習機會。
香港民用航空事業職工總會主席李永富亦表示，近期航空業復蘇快，惟面對招聘困難，地勤及相關支援工作、搬運等均欠缺人手，而且不少職位需要一定技術，建議政府設立復常基金，例如資助航空業推出更多「先聘用、後培訓」計劃，助吸引人入行。
莊太量料今年經濟發展樂觀，因應市况陸續恢復，資金未必是大問題，但部分行業面對人手不足，為復蘇構成困難，建議政府在預算案藉短期優惠措施，吸引從業員重返特定行業，如為期數月的補貼，令企業有動力復蘇，長遠則非政府責任。