進食時誤吞假牙 八旬婦送院不治

前日（19日）下午1時許，將軍澳厚德邨德志樓有一名84歲的老婦，懷疑在進食時誤吞一隻假牙後暈倒，家人見狀報案求助。事主昏迷送往將軍澳醫院治理，延至昨日早上8時47分終告不治。

醫生：誤吞塞氣道 5分鐘內可亡

老人科專科醫生佘達明表示，長者若身體狀况不佳、營養不足，或會導致牙肉萎縮，需靠牙肉支撐的假牙就可能會鬆脫。佘指出，假牙鬆脫不罕見，惟誤吞假牙落入氣管，便會阻塞氣道，令長者窒息，不足5分鐘足以致命，「啲氧氣唔夠，你睇住個人變色」。佘表示難以推測事故原因，「可能係食飯嗰陣黐埋啲假牙一齊吞落去（氣管）」。他指出食道與氣管位置近，吞嚥時咽喉肌肉一般會收縮，並將聲帶閉合，令食物不會經聲帶誤入氣管，但長者咽喉肌肉反應較慢，「（聲帶）閂得慢啲」，或會發生類似風險。

倡長者定期調校假牙鬆緊度

因此佘建議，由於長者知覺較不靈敏，故嗆到後不懂「咳出嚟」，在旁親友如發現長者誤吞假牙或食物，應使用「謙烈治急救法（Heimlich Maneuver）」阻止鯁喉奪命，即雙手環抱鯁喉者，手在丹田位置擢或抽幾下。他亦鼓勵長者進食時宜低頭，「低頭食嘢時咽喉位會窄啲，食物冇咁容易落入氣管」；另外又建議小口進食，以減少嗆到的風險，「唔好用湯匙食飯，要用茶匙食」。

佘稱理解假牙對長者重要，因此建議長者定期回診所調校假牙鬆緊度，方便進食，減低假牙鬆脫帶來的危險。