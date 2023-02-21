有港人即日決定出發 稱好掛念台美食

西門町商戶：陸續收到預約

料周末人流始增

昨午在本港機場有不少乘客準備上機出發往台灣，任職公務員的杜先生說，剛好接下來4天是假期，他昨早網簽未見困難，加上發現有「平機票」，故臨時決定到台灣旅遊4天。他說心情愉快，近3年都沒去過台灣，會到台北「食嘢、玩下」，最掛念當地的鹽酥雞，但由於行程太趕急，故只能獨自遊台。

從事旅遊業的王先生昨午5時下班後，隨即趕往機場登上晚上7時25分的台北航班。他表示實在太久沒去過台灣，故放寬後立即買機票，4天旅程料花5000港元吃喝玩樂，「唔夠（玩）呀！但真係行唔開，所以攝啲時間都去一轉」。他說，到達後會先找當地朋友相聚，期望品嘗鹵肉飯及蚵仔煎等美食，「好掛住台灣，好耐冇去過，好多景點同嘢食都想試」。他透露以往每年會去台灣5至6次，「通常一個weekend（周末）就去一轉」，對上一次遊台已是2018年底。

位於西門紅樓附近的「陳爸手工皂坊」負責人陳爸向本報表示，昨日感到「街上多了點人」，但未見港客增加，估計因昨日為首日開放自由行，且仍是工作天，故旅客較少，但他透露台方宣布開放自由行後，已陸續收到3至4組香港的老顧客預約到店購物及參加工作坊，他指港人消費力高，很高興看到香港市場終於「動起來」，預計周末及假期將有更多港客遊台，其店屆時亦會向港人提供優惠。