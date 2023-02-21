台重啓自由行 網簽新增驗證碼及聯絡人要求

填錯資料須先撤銷再申請

倘再出錯 須改雲端付費申請

昨首日開放即有不少港人出發到台自由行，有市民昨早未能趕及起飛前申請網簽，改辦落地簽證，亦有市民因一度登入錯誤網站，花數小時才完成辦證，又認為台方新增要求或帶來不便，填表時「有壓力」。

台灣昨早9時起恢復受理港澳居民赴台簽證，港澳出生的永久居民在台灣停留不超過30天可經「內政部移民署線上申辦」網站，選擇香港澳門居民辦理網簽，免費申請及即時審批，非港澳出生的首次申請者或在台灣停留逾30天者，可經「境外人士線上申辦系統」（雲端申請），需時5個工作天處理，費用介乎600至1200新台幣，視乎證件屬單次還是重複使用。另可落地簽證，收費300新台幣。

提供電郵收驗證碼

列明內地電郵不適用

本報記者昨試登入網站及雲端系統申請入台證，過程順利，惟發現新增數項要求，包括進入填表欄前須先以電郵接收驗證碼，且列明內地電郵地址不適用，記者以gmail申請，約5分鐘內收到驗證碼。填報驗證碼後可進入申報資料頁面，記者亦發現台方新要求提供在台聯絡人及緊急聯絡人資料，如無在台聯絡人，可填寫住宿酒店資料。

事隔3年再辦入台證，昨在機場有出發赴台港人一度未能成功申請，首班香港出發赴台客機昨早8時起飛，據台灣中央社報道，該班機有香港旅客便因無法趕及起飛前辦證，須改於桃園機場辦落地簽證。

有旅客則一度因登入錯誤網站延誤申請。A小姐疫情前每年至少去台灣3次，她昨午在機場向本報稱，得悉開放港人自由行後即購買昨晚7時50分往台北機票，昨早8時50分已準備辦網簽，惟花兩個半小時仍未能進入網站，身旁7名朋友嘗試幫忙亦未成功，令她心急如焚，「機票都買咗，但都仲入唔到個網」。她後來得悉原來是傳媒提供了錯誤連結，令她一直入錯網站，轉到正確網站後只花10分鐘便完成申請，但在新申請過程中發現須填寫更多資料，如申報在台聯絡人等。

本報亦發現，以往網簽如填寫資料有誤，經電郵可立即更正，惟台北經濟文化辦事處昨在網站指明不再提供傳真或電郵撤銷錯誤網簽服務，申請者須自行撤銷後再申請，如再出錯，須改以雲端申請，且有撤銷紀錄的申請人3個月內不能再撤銷。A小姐說新做法令她填表時感壓力，質疑台灣當局「好似唔係好歡迎香港人去咁」。