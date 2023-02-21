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港聞二

同品牌兩燈有風險 中大稱已停用 養和：已檢查確定安全

【明報專訊】日前聯合醫院塌手術燈事故的影響，更蔓延至私家醫院。中大醫院昨（20日）特別安排供應商檢查同一品牌手術燈後，發現兩間手術室均有潛在風險，需要進一步檢查，須即時暫停使用相關手術室；養和醫院亦確認，有使用聯合醫院涉事的同品牌手術燈，該院工程部已檢查確定安全無問題，亦已安排有關設備商昨日及今日檢查。另外，有9間私家醫院回覆本報查詢表示，沒有使用相同品牌或型號的手術燈。

政府：暫未收相關安全事故報告

政府發言人回覆稱，醫務衛生局前日（19日）已知會私家醫院聯會，衛生署亦已聯絡各家私家醫院，要求徹底檢查及向涉事型號手術燈的製造商安排檢查，暫時未收到私家醫院相關安全事故報告，稱會繼續跟進。發言人又表示，衛生署醫療儀器科已於網站上載特別警示，並向各持分者發出電郵，包括相關醫療專業協會，提醒如有使用受影響手術燈，應聯絡供應商跟進。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌提醒，部分私營診所或日間醫療中心也可能配備相同型號手術燈，相信衛生署掌握完整名單，有監管責任，應向有關診所或醫療中心發出指示和建議。

本報向本港各家私家醫院查詢有沒有採用聯合醫院塌燈事故涉及的同品牌或同型號手術燈，中大醫院及養和醫院均回覆確認有採用。中大醫院稱，一直有定期檢查所有醫療設備，除兩間手術室暫停使用外，其餘手術室繼續運作，至今無病人受影響，一切手術服務如常。養和醫院則確定相關手術燈安全無問題，該院手術服務無受影響，並稱一向會為所有醫療設備定期檢查及保養。

9私院稱沒用同牌子或型號

至於其餘11間私家醫院，寶血、嘉諾撒、兩間港安、明德國際、播道及浸會醫院均稱沒有配備該品牌的手術燈，聖保祿醫院及港怡醫院則稱沒有使用涉事型號的手術燈。聖德肋撒醫院及仁安醫院昨日截稿前未有回覆。

相關字詞﹕彭鴻昌 衛生署 香港私家醫院聯會 私家醫院 養和醫院 中大醫院 聯合醫院

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