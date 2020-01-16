年檢兩月後塌燈 工程師質疑僅「望一望」 公院再揭11手術燈螺絲鬆 將集中調查維修保養

機電署昨晚回覆本報稱，事故發生後，即時對所有由本署負責保養的手術燈額外檢查一次，以確保手術燈處於安全操作狀况，包括檢視設備的懸掛結構及固定承重螺絲，相關檢查工作大致已完成一半，預計明日（22日）完成。

當局稱有問題11支同型號

令承辦商交報告 或追究

醫管局昨先後於多個電台節目及晚上發稿公布檢查進度，該局質素及安全總監黃立己亦向員工發信交代。綜合上述資料，局方已完成檢查公院手術室共50支由「Getinge」生產的不同型號手術燈，發現共16支有螺絲鬆脫，其餘34支確定安全。據醫管局於電台交代，16支螺絲鬆脫的手術燈中，12支屬同一型號，即聯院事故所涉型號，惟內部信件則顯示8支同型號，8支不同型號。

內部信亦交代，16支受影響手術燈來自7間醫院，局方亦正檢查其他非安裝於手術室但屬涉事品牌的手術燈，要求員工停用。據悉其他燈安裝於急症室、產房等，涉逾100支，最快今天完成檢查。

託機署查其他品牌手術燈

醫管局高級行政經理（工程）源柏樑昨晚於港台《自由風自由PHONE》稱，涉事同型號但確定無問題的手術燈亦會換螺絲，惟原廠香港子公司螺絲庫存不足，須等候從法國運來，此前將每隔兩周檢查。局方亦會擴大檢查範圍至其他品牌，目標3至5天完成。據悉，該局委託機電署檢查其他品牌共300多支手術燈。

另外，本報以事故照片與原廠產品手冊比對，發現涉事手術燈支架與一款「Maquet SA suspension」極相似；據悉醫管局其他型號手術燈也有用同款支架。本報昨就此向醫管局查詢，截稿前未獲回覆。

盧寵茂昨發聲明稱事件非常嚴重，昨與醫管局管理層開會，已責成該局須與承辦商嚴肅跟進及徹查，全速妥善處理後續工作，包括立即按風險評估檢查所有懸掛設備。他亦要求全面檢討醫院管理層處理類似事件機制，包括整體危機管理和信息公布流程，盡快提交報告及改善建議。

盧寵茂：非常嚴重 須檢討機制

至於事故調查進度，源柏樑稱專家正循3個方向調查，包括設計、螺絲質素及維修保養，初步認為設計無問題，涉螺絲問題的可能亦不大，故將集中調查維修保養，尤其去年12月才完成年檢，質疑當時「做漏」。源昨早於港台《千禧年代》稱，該燈支架共有6粒螺絲鑲嵌於天花的基座，全數斷裂，將調查是否個別螺絲先斷裂，導致其他螺絲受壓斷裂。他稱該燈用了11至12年，計及支架、燈及顯示屏約重逾100磅，其他同型號燈則用了7至10多年。

英國機械工程師學會院士盧覺強分析，6粒螺絲分3組，每組共上下兩粒圍着天花基座圓筒形部分相隔120度分佈，相信主要靠上層的3粒螺絲承托，下層3粒是後備，他估計上層螺絲早已全斷，且不可能是近兩個月內發生，只剩下層的3粒受力終致斷裂，質疑去年底年檢「好有問題」。