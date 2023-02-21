有反修例被捕者重獲回鄉證 張欣宇：正面信號

前後需時3個月 料因首宗

張欣宇表示，重新獲批回鄉證的事主是首名向他求助的市民，2019年因非法集結被捕，沒被起訴，去年申請回鄉證被拒。事主去年11月向張欣宇求助，經他向保安局、中央駐港機構及內地出入境部門反映後，事主近日收到通知申請獲批，領取回鄉證。張欣宇認為，今次個案釋出正面信號，冀其他事主也能申請回鄉證及入境內地。對於今次需時約3個月才爭取到獲發回鄉證，張欣宇估計由於是首宗，故時間較長，盼之後縮短處理時間。

田北辰盼內地表明准入境

目前僅個別事主成功申請回鄉證，田北辰期望內地發出清楚信息，表明曾於反修例運動被捕市民均可前往內地，令有關市民不必猜度能否入境，惟他不排除內地仍會因應個別市民特殊背景而禁止入境。他說，現時危害國安活動在香港已「銷聲匿迹」，相信曾於反修例運動被捕者在內地危害國安的可能「微乎其微」，內地不應一刀切禁止他們入境。田又認為，若這些市民欲前往內地是好事，可讓他們認識國家。

立法會議員狄志遠促請港府與內地積極溝通，包括闡明已服刑的青年重犯機率低，有信心內地態度會放寬。