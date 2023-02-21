高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」

【明報專訊】學校午膳供應商「活力午餐」昨今暫停供應，聖公會天水圍靈愛小學准小五及小六生外出用膳，他們昨日心情雀躍，三五結伴前往附近快餐店。小六文同學稱，恢復全日課後「活力午餐」質素下降，試過飯盒的肉不夠熟，3月起不再訂飯，改由爺爺送飯。受影響學校各師各法，有學生獲安排赴迪欣湖野餐，亦有學校安排家長義工與師生一同下廚。
稱「活力」差過疫前 有學生停訂
聖公會天水圍靈愛小學約500名學生受影響，早前蒐集家長意見，全校36%家長選擇送飯到校，學校於有蓋操場放置不同班別的保溫箱，之後將家長帶來的飯盒送上課室。家長吳女士表示，兩名分別就讀於不同小學的子女均受影響，自己需趕赴另一校，又稱為準備子女午飯，今明兩天請無薪假，料損失數千元，「好勞氣」，批評「活力午餐」作為大企業，卻未能應對人手短缺問題。
小六生早擬兩天用膳路線
也有學生遲遲未收到外賣飯盒，要致電家長求助，其他學生「雪中送炭」拿出零食分甘同味。靈愛小學附近的快餐店坐滿學生及家長，小六朱同學昨笑稱，前幾日便和好友同學計劃好午飯安排，「今日麥當勞，聽日去對面商場的譚仔」。
野餐學生：可邊吃邊談 心情非常好
荃灣路德會聖十架學校的學生亦走出校園，學校昨午安排低年級到迪欣湖野餐，部分家長亦一同到場陪伴。小二鄭同學帶來壽司，稱有機會多認識大自然，非常開心。同級蔡同學說，在學校吃午餐可以吃麵，昨日野餐只帶了麵包，但可和同學交談，而非如在學校用膳不可聊天，所以心情非常好。
仁濟醫院趙曾學韞小學安排家長義工到校，與師生一同準備午餐。學校於facebook表示，希望在特殊日子學生也可吃到營養健康的食品，「不會因為突發事件餓肚子」。
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