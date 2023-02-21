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「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查

【明報專訊】學校午膳供應商「活力午餐」因涉食安問題，被食環署指令停止供應飯盒，昨今兩天10萬師生受影響。食環署昨稱，上周從4個地區的廠房檢取的36個食物及環境樣本化驗結果均合格，會參考化驗結果、活力午餐提交的報告等，研究需否採取進一步行動。「活力午餐」所屬大家樂集團昨回覆，正為明天（22日）恢復供應做準備，又稱下月將削減飯盒供應量，終止個別中學服務。

截至昨午，累計4名學生進食「活力午餐」懷疑食物中毒（見另稿）。食環署上周巡查「活力午餐」設於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房，檢取11個食物樣本中，9個化驗有否含致病菌、兩個化驗是否已煮熟，結果全部合格；全部25個環境樣本亦合格。

食環署稱，昨早聽取「活力午餐」交代事發後檢討和跟進工作，以及保障食物質素的具體措施，並要求日內就事件提交書面報告，強調若發現違規，必定嚴肅處理；又稱會再次巡查有關廠房，確保符合牌照條件和法例訂明的衛生標準。

大家樂稱顧及產能 中學易自理

大家樂集團稱，本月初意識到飯盒需求比復課前增加3至4倍，經考慮人力安排及產能負荷後，決定向個別中學提出不續約，此決定考慮到中學生相對易自行安排午膳，又稱已根據合約列明的通知期知會學校。小西灣的中華基金中學昨向家長發通告稱，收到活力午餐通知服務供應至3月15日。

就明天恢復供飯，津貼小學議會主席胡艷芬期望事前獲知食環署相關化驗結果，讓學校及學生安心。她未聞有小學獲知終止「活力午餐」供應，相信飯商衡量小學生較少外出午膳及家長自備食物的難度。

津小議會：全行缺人 短期難轉飯商

對於學校提出轉用另一飯商是否可行做法，胡艷芬表示，有飯商不敵疫情結業，仍在營運的亦與活力午餐一樣面對人手不足問題，難再負荷更多供應，學校要短期內轉另一午膳商可行度成疑。她又稱，學校如要就午膳供應商招標，涉及相對大筆金額，認為要按特定採購程序，具透明度處理較穩當，不希望因加快程序而出現其他問題。

教局：欣悉學校迅速應變

「活力午餐」昨今暫停供飯，教育局昨稱，欣悉學校迅速應變，按學生及家長需要作適當校本安排（見另稿），又表示個別學校經與持份者溝通後安排半天課堂，另一個半天安排網課，其間保持校舍開放。

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相關字詞﹕津貼小學議會 大家樂集團 活力午餐

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