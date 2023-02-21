【Emily】指本研社填海研究「基於事實」 林超英批發展局「抹黑」民間團體

林超英噚日喺網上發文，話團體發表嘅報告係基於「事實」，反觀發展局帖文「沒有一隻字能夠證明報告裏的『事實』有甚麼錯誤……只是埋怨人家把香港人工島項目放在全球大局之內審視，是它自己『立場先行』，隨意『抹黑』關心香港長遠利益和提出逆耳忠言的團體」，批評局方「高高在上」、「唯我獨專」，認為「絕不可取，也在製造原本沒有的人民內部矛盾，是在破壞社會和諧」。

林超英話佢已經多次向政府指出人工島項目違反國家「生態文明建設」指導思想，忽視氣候變化同海水上升，為香港增添巨大安全風險，唔能夠因為以前某位官員決定推行人工島就不顧一切咁盲目走落去，必須尊重一國，唔能夠只講兩制。

林超英發文後不到一個鐘，本研社發文回應話「沒有補充」。

局方話樂聽意見 盼勿要求「撤回」

發展局噚晚回覆查詢時表示，樂意並虛心聽取公眾意見，但強調現階段希望社會各界向前看，共謀深化發展方案，而唔係走回頭路要求「撤回」。