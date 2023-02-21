Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年2月21日星期二
港聞二
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
有反修例被捕者重獲回鄉證 張欣宇：正面信號
年檢兩月後塌燈 工程師質疑僅「望一望」 公院再揭11手術燈螺絲鬆 將集中調查維修保養
同品牌兩燈有風險 中大稱已停用 養和：已檢查確定安全
台重啓自由行 網簽新增驗證碼及聯絡人要求
有港人即日決定出發 稱好掛念台美食
進食時誤吞假牙 八旬婦送院不治
GDP跌4季 中小企料兩年始盈利 缺人缺資金 多行業盼推策解樽頸
星加強行業培訓補貼低薪 台全民派錢推轉型貸款
密閉房吸水煙 兩人一氧化碳中毒昏迷
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
續播初選論壇 官促釐清哪言論舉證 控：按共同串謀原則 辯方盤問區諾軒前交代證據
專訪梁晃維被指沒考慮國安 鍾沛權：涉公益 不認同也刊登
簡稱USAR被指似美 坍塌搜救隊研改 援土國首度赴外 「如實習生」向國家隊學習
救出3人復接災民求助 憾未能再救兩孩
社民連控無牌籌款 警認未睹有人捐錢
管住宅裝修噪音 擬禁用大電炮 不逾10公斤須呈報 業界：工期成本增
工程師收酬運爆炸品囚40月 官：明知「整蛋糕」仍送如串謀
警查車檢毒 揭司機無車牌
大灣區GBA新聞：灣區人才簽注試行 可多次往來港澳 科研文教衛健須「副高級以上」職稱 大學教員冀降門檻
大灣區GBA新聞：港企辦派對 邊吃邊拓飲食業商機
灣區手記：港人子弟 不如台胞？ ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】指本研社填海研究「基於事實」 林超英批發展局「抹黑」民間團體
【Emily】日本製輕鐵周日退役 感謝之旅09:15開
【Emily】赴10周年宴 李家超話同經民聯早有淵源
【Emily】特首後日率團訪廣州深圳
【Emily】特首政策組設KPI？ 黃元山話難量化
【Emily】市建推院舍先導 科技藝術照顧長者身心
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
有反修例被捕者重獲回鄉證 張欣宇：正面信號
年檢兩月後塌燈 工程師質疑僅「望一望」 公院再揭11手術燈螺絲鬆 將集中調查維修保養
同品牌兩燈有風險 中大稱已停用 養和：已檢查確定安全
台重啓自由行 網簽新增驗證碼及聯絡人要求
有港人即日決定出發 稱好掛念台美食
進食時誤吞假牙 八旬婦送院不治
GDP跌4季 中小企料兩年始盈利 缺人缺資金 多行業盼推策解樽頸
星加強行業培訓補貼低薪 台全民派錢推轉型貸款
密閉房吸水煙 兩人一氧化碳中毒昏迷
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
續播初選論壇 官促釐清哪言論舉證 控：按共同串謀原則 辯方盤問區諾軒前交代證據
專訪梁晃維被指沒考慮國安 鍾沛權：涉公益 不認同也刊登
簡稱USAR被指似美 坍塌搜救隊研改 援土國首度赴外 「如實習生」向國家隊學習
救出3人復接災民求助 憾未能再救兩孩
社民連控無牌籌款 警認未睹有人捐錢
管住宅裝修噪音 擬禁用大電炮 不逾10公斤須呈報 業界：工期成本增
工程師收酬運爆炸品囚40月 官：明知「整蛋糕」仍送如串謀
警查車檢毒 揭司機無車牌
大灣區GBA新聞：灣區人才簽注試行 可多次往來港澳 科研文教衛健須「副高級以上」職稱 大學教員冀降門檻
大灣區GBA新聞：港企辦派對 邊吃邊拓飲食業商機
灣區手記：港人子弟 不如台胞？ ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】指本研社填海研究「基於事實」 林超英批發展局「抹黑」民間團體
【Emily】日本製輕鐵周日退役 感謝之旅09:15開
【Emily】赴10周年宴 李家超話同經民聯早有淵源
【Emily】特首後日率團訪廣州深圳
【Emily】特首政策組設KPI？ 黃元山話難量化
【Emily】市建推院舍先導 科技藝術照顧長者身心
「活力午餐」樣本全合格 明料恢復供應 下月停供部分中學 食環稱再巡查
暫4學生疑食物中毒 兩宗轉介食環
高小生外出用膳興奮 家長請無薪假送飯「勞氣」
有反修例被捕者重獲回鄉證 張欣宇：正面信號
年檢兩月後塌燈 工程師質疑僅「望一望」 公院再揭11手術燈螺絲鬆 將集中調查維修保養
同品牌兩燈有風險 中大稱已停用 養和：已檢查確定安全
台重啓自由行 網簽新增驗證碼及聯絡人要求
有港人即日決定出發 稱好掛念台美食
進食時誤吞假牙 八旬婦送院不治
GDP跌4季 中小企料兩年始盈利 缺人缺資金 多行業盼推策解樽頸
星加強行業培訓補貼低薪 台全民派錢推轉型貸款
密閉房吸水煙 兩人一氧化碳中毒昏迷
「檢討校董會」沒納評議會議程 中大校友批常委會越權否決
續播初選論壇 官促釐清哪言論舉證 控：按共同串謀原則 辯方盤問區諾軒前交代證據
專訪梁晃維被指沒考慮國安 鍾沛權：涉公益 不認同也刊登
簡稱USAR被指似美 坍塌搜救隊研改 援土國首度赴外 「如實習生」向國家隊學習
救出3人復接災民求助 憾未能再救兩孩
社民連控無牌籌款 警認未睹有人捐錢
管住宅裝修噪音 擬禁用大電炮 不逾10公斤須呈報 業界：工期成本增
工程師收酬運爆炸品囚40月 官：明知「整蛋糕」仍送如串謀
警查車檢毒 揭司機無車牌
大灣區GBA新聞：灣區人才簽注試行 可多次往來港澳 科研文教衛健須「副高級以上」職稱 大學教員冀降門檻
大灣區GBA新聞：港企辦派對 邊吃邊拓飲食業商機
灣區手記：港人子弟 不如台胞？ ／文：尚東美
【Emily】指本研社填海研究「基於事實」 林超英批發展局「抹黑」民間團體
【Emily】日本製輕鐵周日退役 感謝之旅09:15開
【Emily】赴10周年宴 李家超話同經民聯早有淵源
【Emily】特首後日率團訪廣州深圳
【Emily】特首政策組設KPI？ 黃元山話難量化
【Emily】市建推院舍先導 科技藝術照顧長者身心
prev
next