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工程師收酬運爆炸品囚40月 官：明知「整蛋糕」仍送如串謀

【明報專訊】警方於2021年初在粉嶺街頭截查網絡工程師，發現其行李箱內藏有懷疑炮竹和化學品粉末等，他承認取酬替人運送物資。工程師早前承認一項管有爆炸品罪，昨日在區域法院判囚40個月。法官郭啟安斥責被告自以為有高尚信念，不惜代價傷害他人，不分青紅皂白，是懦夫及行為卑劣。郭官在判刑後提醒，近年社會在國安法實施後治安回復平靜，但不能排除本土恐怖主義地下化，警方近年屢次破獲與爆炸品相關案件，本案是其中例子，因此市民須時刻防範，見疑即報。

斥自以為信仰高尚 不分青紅皂白

郭官判刑時稱，被告黃智榮（現年44歲）於2021年2月8日下午在粉嶺榮福中心對出行人路，以單車鎖把一個尼龍袋鎖在欄杆。警員上前截查，在被告的行李箱發現9包化學品粉末、102支煙花棒及4件碎片、141支爆竹和無線電遙控等。被告出發前與一名身分不詳男子透過Telegram對話，知道對方需要「文具」、「玩具」用作「整蛋糕」。

通訊提「文具」「玩具」 官憑暗語辨涉反修例

郭官說，「文具」及「玩具」是社會運動的術語，指用於對抗警察的物品或改裝工具；「整蛋糕」出自示威者帶備麵粉撤向火種，但遇查時可訛稱麵粉用於製作蛋糕。郭官續稱，可以推斷涉案爆炸品用於製造土製炸彈，即使只是初始階段，但不法分子擁有大部分爆炸品原材料，距離製成品只是一步之遙，因此被告明知對方為了「整蛋糕」而提供材料，形同串謀製造爆炸品，被告角色不單單是送貨員。

郭官認為，雖然案件無直接指明與2019年社會運動相關，但憑出現示威者常用暗語和術語，足證明被告與其他狂徒是受反修例下不滿政府的人，並企圖用不法手段表達主張，行為卑劣。郭官將量刑起點定於6年，因爆炸品未有組裝而下調一年，而除了被告認罪外沒有其他減刑理由，終判囚40個月。

【案件編號：DCCC 891/21】

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