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管住宅裝修噪音 擬禁用大電炮 不逾10公斤須呈報 業界：工期成本增

【明報專訊】環保署計劃立法規管住宅裝修噪音，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機（俗稱「電炮」）；使用10公斤或以下的撞擊式破碎機則須預先呈報並繳交一筆費用，使用時間為平日上午9時至下午6時，違者最高可被判罰款18萬元，又建議設立定額罰款機制，罰款金額1萬元。裝修業界認為，新法例下需改用較小型的破碎機，以一個500平方呎單位為例，施工期會增加約三四日，成本至少增加逾2萬元。

用小電炮限朝9晚6 業主或承辦商可被控

政府去年發表的《施政報告》提出立法規管住宅裝修噪音。環保署向立法會提交文件，建議草擬新規例，禁止在住宅裝修時使用10公斤以上的撞擊式破碎機，另建議引入呈報機制，管制採用10公斤或以下的破碎機使用時間；另亦建議限制撞擊式鑽孔機的使用時間。

環保署表示日後做住宅裝修工程時，如未有呈報而使用10公斤或以下的破碎機，又或於指定時間以外使用撞擊式鑽孔機，即屬違法，業主或裝修承辦商可被檢控，首次定罪最高罰款18萬元，另外建議設立定額罰款機制以提升執法效率，罰款金額為1萬元。

最高罰款18萬 另倡定額罰1萬

環保署表示，現時受到住宅裝修噪音滋擾的住戶通常只會向物業管理公司求助，擬議管制實施後，預期相關投訴將轉介予環保署跟進，署方將從內部調配人手，並會向前線執法人員提供培訓和執法指引，在有需要時亦會向政府其他部門求助。

日後投訴交環保署跟進

香港裝修從業員工會理事長周連建說，香港裝修講求效率，以一個500平方呎單位為例，首數天通常有3人拆牆及鑿坑，會採用較大型的電炮，雖然會產生大量噪音，但只維持數天，日後若禁用「大炮」，施工時間必定延長，「至少做多3日，人工已增加2萬多元」，因羊毛出自羊身上，成本只會轉嫁消費者。

香港物業管理公司協會發言人陳志球說，業界早前與環保署開會，署方提出10公斤或以下電炮每日只可使用數小時，業界認為「脫離現實」，經商討後改為「朝9晚6」，認為較合理。環保署估計，每年有多達20萬個住宅單位裝修，署方於2018年做公眾調查，估計逾100萬名市民曾於一年內受住宅裝修噪音滋擾，但只有8%市民投訴。

相關字詞﹕環保署 裝修噪音

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