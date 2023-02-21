灣區手記：港人子弟 不如台胞？ ／文：尚東美

「唉，都怪我沒辦法為她爭取到加分。」M拿出一份「廣州市高中階段學校考試加分或優先錄取考生分類一覽表」，當中提到，軍人或烈士、消防英雄模範子女可以加20分，殉職警察、聯合國維和部隊成員子女可以加10分。但同樣可加10分的還有少數民族學生、高層次人才子女，以及「戶籍在本市的台灣省籍同胞子女」。另有一類「抗擊新冠疫情一線醫療衛生人員子女」，則可在同等分數下獲優先錄取。

換句話說，既沒在維和戰場上打生打死，又不是急症室裏的白衣天使，「少數民族」和「台灣省籍」又只能靠「投胎」，難怪M苦笑道，只能怪自己不是「高層次人才」吧。

筆者好奇問：「那港澳子弟呢？」M說，加分政策裏並無提到。實際上，在內地的港澳中學生有部分在高中階段去了讀DSE（香港中學文憑試），但憑中考成績也可以報讀幾間有開設港澳班的高中，例如廣東華僑中學、培英中學等，早就與內地、台胞同學「不同賽道」了。

文：尚東美