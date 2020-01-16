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大灣區GBA新聞：港企辦派對 邊吃邊拓飲食業商機

【明報專訊】全面通關打開了粵港澳與海外的有形隔閡，不少活動交流亦迅速「動起來」，日前廣州琶洲中洲中心便舉行了一個大灣區餐飲交流派對Black Pig Party，出席者來自廣州、香港與海外從事飲食業的企業及代表，透過派對形式推介中西飲料與美食，尋找拓展大灣區及海外市場的機遇。

是次派對由港企嘗匯餐飲主辦，茶文化主題商城國茶薈與中國專業展覽公司益武國際支持。嘗匯負責人謝子超表示，此前已曾於廣州舉辦過一場餐飲國際論壇，探討內地和香港餐飲業界於大灣區發展的前景，而隨着國家全面開放及與香港的恢復通關，海外同業也終於能夠更方便親身到來交流，因此今次以派對形式，讓粵港澳台、歐美及其他海外餐飲和相關同業，在輕鬆的環境下體驗、分享及交流，「最好是在邊吃邊喝的互動中，發掘更多創新創意，適合不同業態的餐飲發展模式，以愉快的氣氛掃除疫情3年的陰霾」。

派對提供了來自香港的茶飲、西班牙食材、中國茶、意大利紅酒等中西餐飲產品。謝子超笑言，過去「餓」了3年，現在復常後，大家肯定急於加快腳步發展以追回光陰，相信未來不僅粵港澳，中西方資源的鏈接亦會更快更緊密，「再加上旅遊、展覽的復蘇，有助帶動餐飲需求於灣區及海外蓬勃增加，亦將帶來更多創業和就業機會」。

相關字詞﹕復常 飲食業 通關 大灣區

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