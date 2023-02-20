陳茂波認赤字「頗高」 許正宇：提振經濟政策不能長推

因應疫情令庫房財政收入減少、3年防疫抗疫及支援措施涉及6000多億元財政支出，政府2020/21年度出現歷來最高2000多億元財政赤字，早前亦預料今年度赤字達1000多億元。

預算案採橙色封面

陳：寓意對未來充滿信心

陳茂波昨日發布網誌透露新一份預算案將採用橙色封面，形容是表示他對「香港的未來充滿信心和期盼」，稱只要向準目標、做好準備及部署，必能迎來「燦爛陽光」。許正宇昨在無綫《講清講楚》表示，政府現時財政儲備8000億元，相當於政府12個月開支，較3年前的儲備可用20個月為少。

許正宇形容，政府以往疫情下有需要用提振措施支持企業及個人，但下一步「呢啲措施某程度上一定要『收』」，政府會平衡需要，做到「張弛有道」，以在減少提振措施下，「現時經濟較穩固的苗頭能夠持續」。

至於有政黨早前建議提高足球博彩稅以增加政府收入，許正宇說，當局會持續檢視不同開源措施，會視乎民生及各方面因素綜合考慮。

另外，許正宇早前隨政府代表團出訪中東，許形容成效很好，令對方清楚本港優勢及可提供的服務，亦探索了投資及合作空間。

許：考慮訪歐拓市場

被問及政府會否因應地緣政治減少與歐美合作，許正宇回應稱，除了中東，歐洲市場亦是重點之一，因當地在綠色金融及可持續金融方面於全球相對領先，政府有研究如何開拓當地市場，「我自己亦諗緊會否出訪歐洲」，加強與當地金融及專業服務合作。

（預算案前瞻）