港聞

港聞二

學者談消費券：政府有力派 惟作用不大

【明報專訊】財政司長陳茂波在2021年2月發表的《財政預算案》公布，向本港市民發放5000元電子消費券，翌年再分兩個階段，各發放5000元，並以「全力帶旺經濟」為口號。本報翻查統計處數據發現，措施對刺激零售及餐飲消費的作用逐漸減少，其中去年8月發放消費券時，同月的零售銷貨額更錄得按年微跌（見表3）。有學者及議員認為，本港財政雖有力承擔再派消費券，但相信提振經濟作用大不如前，甚至是市民外遊消費的助力。

綜合各政黨、團體建議，較多人建議再派5000元消費券，其中民主黨和工聯會建議容許用於民生開支，如繳交水電煤氣費等。新民黨則反對再派消費券，認為措施是特殊時期的紓困措施。香港稅務學會早前亦建議派發5000元消費券，認為有助刺激本地經濟及就業。

中大經濟學系教授宋錚前年分析香港支付寶數據，發現市民大致把消費券用於額外新增消費，但認為當社會復常，市民本身消費增加，替代效應增加，消費券效用亦會減少。浸大商學院高級講師黃健明認為，社會走向復常，逆周期措施都應逐步撤走，質疑是否仍需由公帑刺激經濟。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，再派消費券對庫房影響不大，但「名不正、言不順」，因對上一次派券時，零售或餐飲消費未見顯著增加甚至下跌，相信再派只會「益了市民去日本旅行」。他補充，不反對派2000至3000元消費券，5000元則太多。

民建聯會計界議員黃俊碩對再派消費券亦有保留，他質疑措施的經濟作用能否如以往般大、是否必要，建議政府精準扶貧，將資源集中在有需要的人及吸引外資人才來港。

（預算案前瞻）

相關字詞﹕黃俊碩 消費券 財政預算案

上 / 下一篇新聞

聯院塌燈壓手術牀 醫護指鏡騷翻版 多名醫護在場麻醉助理傷肩膀 承辦商：或與螺絲狀態有關
聯院塌燈壓手術牀 醫護指鏡騷翻版 多名醫護在場麻醉助理傷肩膀 承辦商：或與螺絲狀態有關
專家指燈重70公斤 「打中頭部足致重傷」
專家指燈重70公斤 「打中頭部足致重傷」
醫局傑出顧問護師設PCN診所 助減急症室負荷
醫局傑出顧問護師設PCN診所 助減急症室負荷
接受內地器官移植 換心女嬰離開ICU
接受內地器官移植 換心女嬰離開ICU
窗未鎖無窗花 3歲童嬉戲間墮斃 事主偕6歲姊訪親戚家 與12歲表姐窗邊牀上玩耍
窗未鎖無窗花 3歲童嬉戲間墮斃 事主偕6歲姊訪親戚家 與12歲表姐窗邊牀上玩耍
村屋凌晨火 母子危殆兩消防燒傷
村屋凌晨火 母子危殆兩消防燒傷
精神科輪候長 社協倡無家者外展增設專科醫生
精神科輪候長 社協倡無家者外展增設專科醫生
台灣自由行簽證今可申 高雄4月推郵輪遊吸港澳客
台灣自由行簽證今可申 高雄4月推郵輪遊吸港澳客
機場上月客量按年升28倍 回復疫情前三成
機場上月客量按年升28倍 回復疫情前三成
賣地收入大減 儲備7739億「響警號」 中大學者倡徵銷售稅 稅務學會：應增稅務誘因吸外資
賣地收入大減 儲備7739億「響警號」 中大學者倡徵銷售稅 稅務學會：應增稅務誘因吸外資
陳茂波認赤字「頗高」 許正宇：提振經濟政策不能長推
陳茂波認赤字「頗高」 許正宇：提振經濟政策不能長推
社協籲向基層派1萬勿劃一派券
社協籲向基層派1萬勿劃一派券
政府擬修海港例拆牆鬆綁 甯漢豪：簡化機制建行人板道等設施
政府擬修海港例拆牆鬆綁 甯漢豪：簡化機制建行人板道等設施
民建聯擬兩會提21項建議 鼓勵港青內地實習扶貧
民建聯擬兩會提21項建議 鼓勵港青內地實習扶貧
七人車失控自炒 司機疑暈倒不治
七人車失控自炒 司機疑暈倒不治
警方發信促許智峯回港自首
警方發信促許智峯回港自首
大灣區GBA專題：灣區職場導師 以港人帶港人 廣州去年推出助就職創業 首批36人涵各行業
大灣區GBA專題：灣區職場導師 以港人帶港人 廣州去年推出助就職創業 首批36人涵各行業
大灣區GBA專題：一人最多5學員 關係維持一年
大灣區GBA專題：一人最多5學員 關係維持一年
大灣區GBA專題：上海貴酒總裁：拓灣區市場 港澳人才重要
大灣區GBA專題：上海貴酒總裁：拓灣區市場 港澳人才重要
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
部分羽絨來自活拔 被批不人道
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】人工島示意圖盡收多國美景相
【Emily】人工島示意圖盡收多國美景相
【Emily】蔡玉玲等合辦網媒集誌社「在地報道深入求真」
【Emily】蔡玉玲等合辦網媒集誌社「在地報道深入求真」
【Emily】15分鐘307,239下跳繩 破世界紀錄
【Emily】15分鐘307,239下跳繩 破世界紀錄
【Emily】真‧曾俊華：勿信搵快錢方法
【Emily】真‧曾俊華：勿信搵快錢方法
【Emily】鄧家彪陳健波話議會「無以前咁過癮」
【Emily】鄧家彪陳健波話議會「無以前咁過癮」
【Emily】32年前曾參加 黃偉綸：毅行者考驗友情
【Emily】32年前曾參加 黃偉綸：毅行者考驗友情