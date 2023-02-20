學者談消費券：政府有力派 惟作用不大

綜合各政黨、團體建議，較多人建議再派5000元消費券，其中民主黨和工聯會建議容許用於民生開支，如繳交水電煤氣費等。新民黨則反對再派消費券，認為措施是特殊時期的紓困措施。香港稅務學會早前亦建議派發5000元消費券，認為有助刺激本地經濟及就業。

中大經濟學系教授宋錚前年分析香港支付寶數據，發現市民大致把消費券用於額外新增消費，但認為當社會復常，市民本身消費增加，替代效應增加，消費券效用亦會減少。浸大商學院高級講師黃健明認為，社會走向復常，逆周期措施都應逐步撤走，質疑是否仍需由公帑刺激經濟。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，再派消費券對庫房影響不大，但「名不正、言不順」，因對上一次派券時，零售或餐飲消費未見顯著增加甚至下跌，相信再派只會「益了市民去日本旅行」。他補充，不反對派2000至3000元消費券，5000元則太多。

民建聯會計界議員黃俊碩對再派消費券亦有保留，他質疑措施的經濟作用能否如以往般大、是否必要，建議政府精準扶貧，將資源集中在有需要的人及吸引外資人才來港。

（預算案前瞻）