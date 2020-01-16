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賣地收入大減 儲備7739億「響警號」 中大學者倡徵銷售稅 稅務學會：應增稅務誘因吸外資

【明報專訊】財政司長陳茂波周三（22日）發表新一份《財政預算案》，他去年預計今年度（2022/23年度）將錄560多億元赤字，但按政府最新數據，本港首3季赤字已達1832億元，財政儲備減至7739億元；政府主要收入之一「賣地收入」亦隨着近期多個項目流標而較預算大減。會計界立法會議員黃俊碩形容，目前的財政儲備數據已響起警號，預計未來3至5年能達收支平衡已「很理想」。有學者認為，政府暫時毋須考慮加稅或開徵新稅項，應集中吸引資金及人才來港。

明報記者 馮樂琳

本港兩大主要收入分別是利得稅及地價收入，每年收入各逾1000億元，隨後是印花稅、薪俸稅及投資收入。與2017/18年度比較，4項主要收入在2021/22年度都錄得增長，地價收入除外（見表2）。

賣地收入為預期四成

據地政總署賣地紀錄，去年下半年，先後有屯門大欖住宅地及啟德商住地以低價成交，今年1月赤柱住宅地亦告流標；去年4月至今年2月中賣出的12幅土地共收260多億元，連同截至去年底的補地價收入，政府地價總收入暫為近470億元，只及預期1200億元的39.2%。

政府收入減少，開支未見減少。陳茂波早前在網誌透露，港府過去3年抗疫開支逾6000多億元。倘以平均每年2000億元計，該開支已高於本港稅收佔比最大的利得稅；以上年度為例，利得稅收入為1600多億元。

議員：未來5年達收支平衡已理想

黃俊碩認為，7000多億元的財政儲備等同約11個月開支，可說是已響起警號。黃稱，過去3年政府支出不少，加上資金外流，他預計未來3至5年能達至收支平衡已「很理想」，達至盈餘再儲錢則需時。他認為當務之急是吸引資金來港，以家族辦公室為例，雖達至若干條件可免稅，但有助增加間接稅收，例如其他投資收入、薪俸稅等，而長遠則有必要全面檢討本港稅制。

浸大學者：倘人口老化需應對

浸大商學院高級講師黃健明稱，目前財赤主要是周期性而非結構性，在可預期經濟逐步復蘇下，政府收入將改善，逆周期支出逐步減少，恢復收支平衡。但他提醒，假如人口老化引致未來出現結構性財政缺口，則有需要討論。他認為要應付非經常開支或短期基建開支，不宜改變財政結構，具有收益前景的項目則可考慮發債集資。稅務學會理事馬文珊相信，經濟復蘇下，稅收會隨之增加，因此暫時毋須刻意加稅，反而應增加稅務誘因，吸引海外企業來港，增加間接稅收。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波預計，今年度本港幾項收入支柱不會理想，促政府思考可持續的收入模式。他建議開徵銷售稅，料每年可有逾百億元收入，亦可分散風險，並應參考新加坡做法，採取更積極的投資方案，進一步增加投資收入。

（預算案前瞻）

相關字詞﹕赤字 財政儲備 地價收入 財政預算案

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