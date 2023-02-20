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2023年2月20日星期一
港聞二
聯院塌燈壓手術牀 醫護指鏡騷翻版 多名醫護在場麻醉助理傷肩膀 承辦商：或與螺絲狀態有關
專家指燈重70公斤 「打中頭部足致重傷」
醫局傑出顧問護師設PCN診所 助減急症室負荷
接受內地器官移植 換心女嬰離開ICU
窗未鎖無窗花 3歲童嬉戲間墮斃 事主偕6歲姊訪親戚家 與12歲表姐窗邊牀上玩耍
村屋凌晨火 母子危殆兩消防燒傷
精神科輪候長 社協倡無家者外展增設專科醫生
台灣自由行簽證今可申 高雄4月推郵輪遊吸港澳客
機場上月客量按年升28倍 回復疫情前三成
賣地收入大減 儲備7739億「響警號」 中大學者倡徵銷售稅 稅務學會：應增稅務誘因吸外資
學者談消費券：政府有力派 惟作用不大
陳茂波認赤字「頗高」 許正宇：提振經濟政策不能長推
社協籲向基層派1萬勿劃一派券
政府擬修海港例拆牆鬆綁 甯漢豪：簡化機制建行人板道等設施
民建聯擬兩會提21項建議 鼓勵港青內地實習扶貧
七人車失控自炒 司機疑暈倒不治
警方發信促許智峯回港自首
大灣區GBA專題：灣區職場導師 以港人帶港人 廣州去年推出助就職創業 首批36人涵各行業
大灣區GBA專題：一人最多5學員 關係維持一年
大灣區GBA專題：上海貴酒總裁：拓灣區市場 港澳人才重要
粟米廢料製保溫材料 比羽絨輕薄逾半
部分羽絨來自活拔 被批不人道
尊子漫畫
【Emily】人工島示意圖盡收多國美景相
【Emily】蔡玉玲等合辦網媒集誌社「在地報道深入求真」
【Emily】15分鐘307,239下跳繩 破世界紀錄
【Emily】真‧曾俊華：勿信搵快錢方法
【Emily】鄧家彪陳健波話議會「無以前咁過癮」
【Emily】32年前曾參加 黃偉綸：毅行者考驗友情
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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