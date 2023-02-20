機場上月客量按年升28倍 回復疫情前三成

過去12個月（2022年2月至2023年1月），機場客運量同比增加4.7倍，達760萬人次；飛機起降量及貨運量則分別下跌1.7%及18.2%，分別跌至14.3萬架次及410萬公噸。

港人往來日東南亞升幅最大

機管局表示，隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客的人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。局方稱，由於農曆新年假期，1月下半月的旅客需求強勁，而中國內地市場重新開放國際旅遊，亦帶動香港與內地旅客量復蘇。

續受全球經濟影響

進出口貨運量跌逾三成

今年1月飛機起降量為16,215架次，較去年同期升34.9%；貨運量28.8萬公噸，則較去年同期跌26%。機管局稱，由於全球經濟前景不明朗，貨運量繼續受到影響，加上內地工廠在農曆新年假期期間暫時關閉，導致機場進出口貨運量分別下降36%及33%，當中往來東南亞、台灣、北美及歐洲的貨運量錄得最明顯跌幅。