港聞

港聞二

台灣自由行簽證今可申 高雄4月推郵輪遊吸港澳客

【明報專訊】事隔3年，港澳居民今起可恢復申請自由行到台灣旅遊，早上9時起同步開放網絡申請簽證，以及雲端申請赴台停留簽證。有本地旅遊界人士指出，目前每日往返台灣航班仍較新冠疫情前少，3月中赴台機票票價被搶高三成。另一方面，台灣高雄昨日表明要搶攻港澳自由行旅客，宣布4月將與業界合作推出「高雄-香港」雙郵輪母港遊程。

專案觀光團停辦

即日起，疫情期間針對港澳居民入境台灣的管制措施均會取消，旅客可以如疫情前般自行辦理入台證。今早9時起，合資格港澳居民可透過網絡申請臨時停留許可（網簽），或到「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請證件，所需文件和手續可參考移民署全球資訊網。由於港澳居民已可申請網簽或雲端停留赴台，去年11月7日專案開放以團體方式到台灣觀光的措施不再辦理。

旅業指復活節航班少

下月中機票貴兩三成

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，台灣一直受到港人歡迎，疫情前每日有40個航班來往港台，「𠵱家講緊（每日）十班八班」，形容復活節假期機票供應緊張，3月中機票較疫情前貴兩至三成，4月復活節的機票則貴約一至兩成。

高雄推演唱會票尾優惠

高雄市政府觀光局稱，港澳地區遊客長居高雄頭三大觀光客源，隨着港台兩地航班陸續復飛，加上4月前多場國際級演唱會在高雄舉辦，該市將加碼推出「加食延暢」方案，憑演唱會票尾可在有合作的餐飲店享有優惠，以吸引港澳旅客。

高雄市長陳其邁稱，目前除了小港機場航線陸續恢復，市府也將於4月與業者合作，規劃「高雄-香港」雙郵輪母港遊程，全力發展郵輪遊，並積極搶攻港澳及東南亞市場，提供最便利交通服務，讓港澳遊客旅行台灣、首選高雄。

港人區太的兒子移居台灣多年，有固定工作及已婚，以往區太每年到台灣4至5次探兒和旅遊，但疫情3年來未能再赴台探望，她向台灣傳媒說：「如果可以，公布消息當天的下午就飛過來。」她說本想參加旅行團或申請探親簽證來台，最後決定等台灣放寬港人自由行，行程能更「自由暢快」。

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