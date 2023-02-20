精神科輪候長 社協倡無家者外展增設專科醫生

患狂躁幻聽 需等一年

社協於去年11月28日至今年1月31日跟進13名正在精神科覆診治療的無家者，了解他們求診時的困難及需要。研究顯示，受訪者因輪候時間過長，加上每次與醫生會面時間短，令覆診意欲下降，其中有受訪者稱需輪候逾兩年才獲首次專科治療。

至今已露宿8年的阿鄭，自小患狂躁症及幻聽，露宿初期症狀變嚴重，稱腦海曾有聲音游說他用硬物攻擊他人。阿鄭3年前一直有到精神專科接受治療，但認為醫生態度不認真，「佢一直在看手機」，向醫院投訴無果，最後放棄治療。阿鄭現時決定再到專科求診，惟需再等一年才獲治療。

報告指無家者不諳社區資源

研究亦提及，受訪者對精神科社區資源認識不足，只有兩名受訪者曾參加社區精神健康綜合社區中心的活動。露宿近20年的阿英曾參加一次中心舉辦的興趣班，之後未再參加，他說中心之後沒再聯絡他，自己亦不懂如何再參加。

補專科人手缺口

社協倡派社康護士跟進

社協建議政府仿效美國紐約，於現時無家者外展隊中增設精神科醫生編制，讓醫生可即時介入及評估個案，加快轉介病人到專科治療。社協亦期望政府加強精神科社區資源的宣傳，讓更多有需要的無家者受惠。社協社區組織幹事吳衛東稱，明白現時公立醫院的精神專科醫生及護士人手不足，認為社康護士可填補當中空缺，建議醫管局增加社康護士人手，專門跟進及介入正接受專科治療的無家者個案。