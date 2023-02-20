村屋凌晨火 母子危殆兩消防燒傷

單位發現狗屍

消防在火場救出38歲鄧姓母親及其14歲兒子，兩人吸入濃煙昏迷，獲救護員即場施行心外壓，其後分別由救護車送往大埔那打素及北區醫院，經初步治理後回復知覺，再轉往東區醫院留醫，兩人情况危殆。消防亦在單位發現一具狗屍。

消防處回覆查詢表示，昨天凌晨4時39分接報，粉錦公路上輋村一間村屋發生火警，最早到場的兩名消防員發現火勢猛烈及有人被困，立即進入單位搜救，在村屋上層睡房位置救出一男一女，兩人吸入濃煙昏迷。救援期間，該兩名消防員手部、膊頭及背部分別有不同程度灼傷，由救護車送院，經醫生診治後已出院。處方稱，相關單位已接觸兩人並將提供一切可行協助。

綜合讀者提供片段顯示，村屋事發時火勢非常猛烈，火舌不斷湧出，消防員合力在單位抬出昏迷男子，不停為他做心外壓，救護員以心臟去顫器（AED）為他急救，再放上抬牀推往救護車。消防其後再抬出一名女子，同樣即場為她急救及戴上氧氣罩。另外，救援期間被灼傷的消防員，同袍為其脫去防火外套，他躺在村屋門外輾轉翻側，神情痛苦。兩名受傷消防員其後由同袍協助，在灼傷位置貼上燒傷敷料，並以膠膜包裹受傷變紅部位。

消防料涉電力裝置

機電署稱未見短路

火警中，消防動用一條喉及一隊煙帽隊，約半小時將火撲滅，火場面積約3米乘8米，初步調查相信事件與單位電力裝置有關，起火原因無可疑。機電署人員奉召到場協助調查火警起因。機電署發言人稱，檢查起火位置附近一台雪櫃、拖板及相關電線，並無發現短路，將繼續協助其他部門進一步調查。

另育一女 外公看管

首先起火的下層單位嚴重，中央有一個焚毁雪櫃，附近放滿燒焦雜物，上下兩層的村屋由內置樓梯接駁，全屋只有下層的出入口。有鄰居向記者透露，當時曾聽到爆炸聲及小朋友求救聲音。據悉，鄧為單親媽媽，育有一對子女，約3年前搬入該村屋，事發前女兒已交由居於附近的外公看管。