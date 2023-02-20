窗未鎖無窗花 3歲童嬉戲間墮斃 事主偕6歲姊訪親戚家 與12歲表姐窗邊牀上玩耍

現場為協和街301號華峰園一單位，據了解，墮樓的3歲女童與6歲胞姐，經常到12歲表姐的寓所玩耍，兩姊妹昨午亦如常到表姐家。事發時兩姊妹與表姐在窗邊的牀上玩耍，該位置無安裝窗花，其間3歲女童疑倚靠沒有上鎖的窗戶，由單位墮下至平台，表姐即時通知家人報警求助。

昨日傍晚6時許，大廈保安發現女童從高處墮下，昏迷倒卧平台，報警求助。救護員到場後為女童做初步急救，女童再由救護車送往伊利沙伯醫院創傷中心，其頭、頸被固定，救護員為她戴上氧氣罩協助呼吸，一名女親友亦跟隨救護車到醫院，女童經搶救後證實傷重不治。多名親友接獲通知，紛紛趕往醫院了解，眾人驚聞噩耗，傷心不已，有男親友坐在急症室外抱頭大哭，需由另一親友從旁安慰。警方事後封鎖大廈部分位置，警員登樓調查，案件暫列有人從高處墮下，女童死因待驗屍確定。

發生意外的華峰園距離聯合醫院急症室約300米，傷者被送往較遠的伊利沙伯醫院創傷中心。醫管局發言人表示，在2003年開始設立創傷中心，並與消防處共同制訂《院前創傷分流準則》，在意外現場會根據該準則即時評估傷者的創傷程度，由救護車直接送往創傷中心接受綜合緊急治療，避免再轉介的需要。涉事墮樓傷者是按照準則分流，直接送往伊利沙伯醫院創傷中心急救，事件與聯合醫院手術室、手術燈安全事故（詳見A2）完全沒有關係，強調所有公立醫院的緊急手術服務均維持正常。