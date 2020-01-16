醫局傑出顧問護師設PCN診所 助減急症室負荷

腎喉移位傷口感染 病人多求診急症

設護理診所後求診急症減35%

金琬瀞稱，不少膀胱癌、子官頸癌病人接受PCN後，腎喉容易移位及傷口感染到急症室求醫，疫情期間急症室常爆滿，病人等候時間延長，故她於2021年設立PCN護理診所，讓病人直接致電診所安排覆診加快治療，與此同時病人向急症室求醫比率下降35%。

金亦引入PCN護理計劃，使用新敷料固定病人腎喉。以往會用縫線及紗布敷料將喉固定在皮膚，新敷料不用縫線亦可牢固貼上，紓緩病人不適。使用新敷料後腎喉移位率由13.2%降至1.4%，病人亦減少入院洗傷口。

金琬瀞說，現時約200名伊院病人使用新敷料，評價均正面。現時逾500名伊院內外科、放射診斷部及臨牀腫瘤部護士已受訓，計劃將培訓推展至7個聯網的社康護士等。

轉用新敷料 腎喉移位大減

引入針灸 膀胱過動症病人尿頻減輕

此外，金琬瀞亦推行PTNS護理計劃，從外國引入PTNS儀器，為患嚴重膀胱過動症的病人針灸刺激脛神經，減少尿頻尿急。計劃由已受培訓的泌尿外科護士施行治療，病人需接受每周一次治療30分鐘，12次後可減至每月一次。金稱，大概6次治療後會有明顯改善，現約三成伊院病人正接受治療，有一半認為有成效，其中一名患嚴重膀胱過動症的48歲女病人，以往每10至15分鐘便要小便，接受治療後，現每小時才小便一次，生活得以改善。