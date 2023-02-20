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專家指燈重70公斤 「打中頭部足致重傷」

【明報專訊】聯合醫院一組手術燈前日突然塌下，導致一名麻醉助理受輕傷。英國機械工程師學會院士盧覺強指出，不排除螺絲老化引致金屬疲勞的可能，亦或螺絲設計本身不夠粗壯，最終令螺絲斷裂肇禍。立法會醫衛界議員林哲玄憂慮，涉事手術燈屬常用品牌，如查明屬設計問題將牽連甚廣，認為私家醫院也要警惕，冀醫管局盡快完成及交代調查結果。

盧覺強在檢視本報獲取的照片後分析，指出一般外科手術燈約重70公斤，目測塌下的手術燈與手術牀相距1.5米，按此計算墜落時速約20公里，衝擊力為427磅，如有人遭擊中頭部足以構成重傷。他稱，涉事手術燈上俗稱「豬嘴」的套管接頭牢牢安裝在天花，吊臂主軸靠兩粒橫向螺絲鑲崁在豬嘴，不排除是螺絲斷裂令主軸從豬嘴鬆脫，連帶手術燈及屏幕下墜。他建議增加多兩粒螺絲鞏固結構，並改用較粗的螺絲，甚至可加裝安全鎖連接豬嘴及吊臂主軸。

本身是外科醫生的林哲玄稱，手術期間手術燈會被「拉來拉去」，而且幅度很大，故設計及安裝須非常穩妥，否則在手術中途出事將極嚴重，令醫護和病人生命受威脅，他提醒私家醫院也要檢視有否使用同類型手術燈。

醫生憂涉保養不善 促查同類掛天花儀器

公共醫療醫生協會會長凌霄志憂慮，今次事故或涉維修保養未如理想，為設備安全響起警號，醫管局不能只檢查同類型手術燈便了事，應同時檢查各間醫院其他掛天花儀器如屏幕等，並須檢視設備保養的程序守則。

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