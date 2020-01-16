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聯院塌燈壓手術牀 醫護指鏡騷翻版 多名醫護在場麻醉助理傷肩膀 承辦商：或與螺絲狀態有關

【明報專訊】聯合醫院發生罕見意外，該院手術室一組手術燈前日早上突從天花塌下，多名醫護當時在場準備手術。醫管局確認事發時手術室無病人，一名麻醉助理肩膀被撞傷，無大礙並已出院。承辦商初步發現「或與手術燈螺絲狀態有關」，同院5支手術燈有類似問題將盡快更換，部分非緊急手術或要改期。公共醫療醫生協會形容，事件猶如MIRROR演唱會墜屏醫院版，同事極憂慮。聯合醫院前院長陸志聰稱，未聞類似事件在港發生，醫管局首要調查是否單一事件，並須確保受影響手術室符合安全標準才能重開。

意外前日發生 本報昨查詢始公布

醫管局未有即日公布這宗事故，至昨日接獲本報查詢後於下午發稿交代，稱前日（周六）接獲聯院一款手術燈安全問題報告，該局非常重視事件，隨即通知各聯網暫時避免使用該型號手術燈，並安排保養承辦商全面檢查，共涉29間手術室。醫管局引述承辦商初步發現指，事件或與手術燈螺絲狀態有關，將盡快更換同院共5支有類似問題的手術燈，亦正檢查其他公院同品牌手術燈，預計未來幾天內完成，並稱所有公院緊急手術維持正常，部分非緊急手術或需改期。

醫管局稱，已責成承辦商深入調查確定成因並提交報告，將嚴肅跟進事件，並已委託工程專家林超雄協助分析事件成因。翻查資料，林超雄去年亦曾獲邀以專家顧問身分，參與MIRROR演唱會意外的跨部門小組調查。

涉事瑞典公司 原廠年檢

保養方面，醫管局補充涉事手術燈品牌為「Maquet」，保養承辦商為「Getinge」，涉事手術燈曾於去年12月保養。據悉，Maquet總部設於德國，母公司為瑞典醫療設備集團Getinge，集團在上海亦設子公司，醫管局一貫直接與瑞典母公司接洽。涉事手術燈年檢由原廠負責，事發後母公司已派員來港跟進，正循物料設計、維修保養方向調查，初步疑涉金屬疲勞。

查詢型號重量使用年期

醫管局截稿前未回覆

本報另就涉事手術燈型號、重量、使用年期、受影響29間手術室分佈於哪些醫院、多少非緊急手術受影響等查詢醫管局，至截稿前未獲回覆。本報查詢Getinge同未獲回覆。

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，事故中僅一人輕傷純屬僥倖，指如在手術途中出事後果將不堪設想。他反映同事得悉事件後大為震驚及極度憂慮，有感「MIRROR（演唱會墜屏）事件發生後，原來醫院都會發生」，因本來相信大型醫療設備一向有嚴謹維修保養，得知也有其他手術燈受影響更感錯愕，建議醫管局安排臨牀心理學家團隊跟進和輔導目擊者和傷者。

曾任聯合醫院院長的醫管局港島東聯網前總監陸志聰表示，大型醫療設備如手術燈慣常一年一檢，暫未能下定論是否保養過程出問題。他認為醫管局須確保所有同款手術燈均安全才可重開相關手術室，又稱事故發生於周末，每間醫院只有一至兩間手術室運作提供急症手術，相信預約手術今日重開後手術室必會爆棚，取消或延遲非緊急手術是無可避免。

機電署昨午接醫管局通知

機電署回覆稱，昨午接獲醫管局通知，並應要求即時協助並提供專業意見，醫管局調查工作仍在進行中，署方會積極協助調查工作。勞工處回覆稱已知悉事件，並會展開調查。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕勞工處 機電署 陸志聰 凌霄志 醫管局 手術 手術燈 聯合醫院

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