大灣區GBA專題：上海貴酒總裁：拓灣區市場 港澳人才重要

熟悉本土兼備視野

鄢克亞指出，上海貴酒在人才引進上提倡「四化」，即年輕化、專業化、多元化、國際化，2022年起更推出管理培訓生計劃，從全球知名高校招攬才俊。與此同時，集團近年也十分重視廣東市場，包括於廣州和深圳成立體驗中心，精耕細作消費者極致體驗。「大灣區包括港澳，是我們的戰略性市場，今年公司亦會加大投入，推廣品牌及與大灣區相關領軍企業合作。」

鄢克亞進一步指出，廣東餐飲文化深厚，既有本地文化特色，又能接受創新，且是經濟大省，餐飲消費潛力強，「因此，我們要加強業務推廣的話，對人才的需求不可或缺」。

曾於多間香港上市中資股任職的鄢克亞表示，香港不乏創意人才，亦具國際視野，而大灣區職場導師計劃可讓更多香港才俊參與大灣區建設，他們與上海貴酒強調年輕化、國際化等的「四化人才」宗旨不謀而合，「在不同地區推廣品牌都不太一樣，需要熟悉本土，同時也要兼備廣闊視野」，因此鄢克亞覺得，透過導師計劃發掘到的年輕人，能對公司業務有正面幫助。

港餐飲發達 合作具想像空間

另一方面，除了就業引薦，大灣區職場導師亦會給予港澳青年創業指引。鄢克亞認為，除有機會為公司增添活力新血，大灣區有更多港澳人士創業，也讓公司有更多和創業者合作共贏的機會。此前，廣州體驗中心已多次與在灣區從事餐飲的港人合作，包括舉辦業界研究、交流活動、商務洽談等。「跨界是我們業務發展的重要方向，包括與餐廳、咖啡、飲料、酒吧，甚至是時尚品牌等的合作，打造出不同的白酒消費環境。香港餐飲業本來就發達，能夠與更多香港創業者對接，甚至是在港澳地區發掘合作機會，從這方面來說，也有很多想像空間，十分期待。」