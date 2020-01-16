大灣區GBA專題：灣區職場導師 以港人帶港人 廣州去年推出助就職創業 首批36人涵各行業

明報記者 陳子凌

導師林惠斌：昔以基地服務有局限

廣州市政協、天河港澳青年之家主任林惠斌是36名大灣區職場導師之一。青年之家本身是協助港澳青年創業就業的服務機構，可以說未有導師計劃時林惠斌已做類似工作，不過他認為大灣區職場導師並非虛銜。

「這是廣州市政府在支持港澳青年創業就業服務上從量到質的變化，更深度服務港澳青年在這裏創業就業。」林惠斌指出，早期來穗港人沒現在那麼多，但隨着國家推動大灣區發展，北上港青日增，單靠創業基地已很難照顧到每一個人，就如診所若求醫者眾，每個病人問診只有5分鐘，幫助愈來愈有限。

創業行業已變 「一人難行行精通」

此外，行業的日益豐富也要考慮。「過去港人來創業多數開餐廳、零售，而現在創業又有互聯網、食品科技、生物科技等新興行業，我一個人不可能樣樣精通，那自然不能每個行業都能給予精準有效的建議」，林惠斌道。再者，以基地服務創業港青本身有一些局限，創業者可能要走訪不同區的創業機構，花費不少時間。

「計劃就是因應這些新形勢和情况而出現。職場導師來自不同行業的精英，能更精確幫助到創業者，包括品牌、銷售、推廣、管理、財務、物流等各方面」，而按規定每個導師一年最多指導5名港澳青年，意味港澳青年能獲導師更多指導時間和資源。林惠斌進一步指出，導師沒區域限制，可客觀引導青年在最適當的地區創業，同時，各區創業基地也可聯繫導師，轉介個案。「這是廣州從基地導師到全市導師的質變，能更全面、深入和有系統地幫助港澳青年融入灣區。」

林惠斌表示，首批36名導師數量仍然不夠，相信市政府很快繼續增加導師名額，而且在計劃運行順暢見效後，有望複製至其他灣區內地城市。

導師唐一瀚：助自身保活力 利他即利己

翠華集團中國區行政總裁唐一瀚於內地近30年，連鎖餐飲行政管理經驗豐富，過去5年一直在廣州。他笑說，以前也不是沒有做類似的事，但心態很不同，「只是朋友間的一些意見，純粹幫人心態，對方接不接受，明白多少都沒所謂，自己也不敢講太多，怕被誤會指手劃腳」。但接受職場導師身分後，責任感重了，「要有承擔，但同時也會更放膽去給建議，畢竟有這身分在」。

技術可靠專家 心理需靠過來人

對於導師的職責，唐一瀚亦有自己的理解，「以前參加一些分享會，我講最多的不是怎樣做一個項目，而是分享經歷、生活和心態」。他認為，創業從無到有，或者從開1間到開3、5、10間是技術問題，都有專家指引，但過程中的心理變化，面對高低谷的情緒，則需要過來人的分享與支持。

「例如你有沒有心理準備創業資金能支持多久？能有多大前景？有沒預計萬一出現狀况要怎辦？」唐一瀚道，「放棄只是一念之間，而導師就應該是在對方最低落、最需要幫助的時候扶一把。」「我們都是過來人，有幾十年生活，甚至可以說是生存經驗，他們走的其實也是我們走過的路，才能夠提醒他們走少一些彎路。」他相信，能夠盡快適應到的，自然會留得下來，這也是他覺得身為職場導師應給予青年的指路明燈。

有說做了導師，會選擇可幫助自己業務的人才來教，唐一瀚則不以為然，「我做餐飲，你不一定要做跟餐飲有關的，我才會幫忙」，因為他分享的不止是怎樣做好某行業，更多是對事業、對生活的一份經驗之談。「但話又說回來，我們亦不是倚老賣老，聽着年輕人對事業的一些想法與衝勁，讓自己也保持一份年輕活力的心態，這何嘗不是一種利他即利己呢。」

導師詹文通：增人脈獲經驗 四贏之局

詹文通是廣州暨大港澳子弟學校高中化學教師及IT部主任，學生愛稱呼他「Toni sir」，獲授予大灣區職場導師後，Toni sir就有了雙重定義。

Toni於5年前在深圳尋求事業發展，一年後到廣州，他憶起當年感嘆，「一直從事教育事業，但當時去到內地真的人生路不熟，不知如何進入教育圈子」，說起自己經歷，他不諱言慶幸認識到一些香港朋友，再透過他們交往到更多的人，逐漸擴大人脈關係，從中得到事業上的幫助和發展機會。

亦正是自己的經歷，令他樂於申請成為職場導師。「可能很多青年不知道在內地怎樣才能當教師，我是過來人，可以成為他們的盲公竹，我也會知道身邊什麼人脈是有助他們的，也能提醒他們在內地發展要注意小心的細節，減少他們跌倒的次數，少走冤枉路。」

傳承知識 以生命影響生命

Toni表示，成為導師也有得着，除了指導學員，還可組織活動如教育論壇等，亦能推薦學員予企業實習，對擴大導師自身人脈資源及汲取經驗也有幫助，且政府對導師也給予支持，「我們有一張名單，是廣州市每個區人社部門電話，有需要都能找他們幫忙，在帶學員的過程中，如覺得政策上有不足或欠缺，也能跟部門提意見」。Toni認為這項計劃之下，青年得指導，導師有提升，企業獲人才，政府扶持政策更到位，是四贏之局。

「其實也不是什麼師徒關係。」Toni說：「就好像我們當老師的去傳授學生知識，他們再將知識傳授下一代，我覺得這更是以生命影響生命的一份薪火相傳。」