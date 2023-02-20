民建聯擬兩會提21項建議 鼓勵港青內地實習扶貧

民建聯提議，兩地部門應指導香港青年到內地參與學習活動，鼓勵香港青年到事業單位實習以及參與不同省市的扶貧工作，在大型活動中增加香港志願者的比例，又提議在春節聯歡晚會中增加香港節目等，稱有助推動香港進一步融入國家發展大局。

倡港青赴內地生活 推「新股通」試點

民建聯提出的建議，不少與經濟發展及交流有關，包括爭取放寬香港會計業界內地執業門檻；金融市場方面在「深港通」推出「新股通」試點、中長線擴大至「滬港通」以及進一步提高「滬港通」與「深港通」的市場流通量；推進大灣區保險互聯互通業務；支持民航總局為香港航空發展在珠海設立航空學院，幫助香港培訓更多的飛行員等。民建聯又提出，便利香港藝團在內地文化交流活動及演出，建議在大灣區內地九市先行先試「一站式」的統一批核安排，方便藝團北上。

另外，就《基本法》23條立法問題，民建聯主席李慧琼稱立法是特區的憲制責任，建議政府在適合的時間諮詢及把法案提交立法會審議。