中鐵終點九龍塘市民憂擠塞 運物局：駁多區方便

【明報專訊】政府去年在《施政報告》中提出興建「三鐵三路」，三鐵分別是港深西部鐵路（洪水橋至前海）、中鐵線和將軍澳線南延線；而三路則是北都公路、沙田繞道和將軍澳油塘隧道，以配合未來運輸需求。運輸及物流局聯同路政署和運輸署昨就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》舉行公眾論壇，收集市民對三鐵三路的意見，有市民認為中鐵線的終點站定於作為東鐵線和觀塘線中轉站的九龍塘，將加重觀塘線的載客負擔，並認為應在中鐵線增加車站至啟德，以彌補無疾而終的啟德單軌鐵路。
運輸及物流局首席助理秘書長梁少江於論壇上回應中鐵線問題稱，會否在走線中增加車站，要考慮「技術可行性」、路線「分流」和載客量；至於九龍塘站或成多線轉乘站，梁則表示這提供了便利。
中鐵線全長約16公里，以元朗錦田為起點，途經荃灣東北部或葵涌東北部，連接九龍塘站。市民容先生於論壇上質疑，中鐵線終點站設於九龍塘站，站內沒空間新設月台，亦將成中鐵線、東鐵線和觀塘線三線的中轉站，恐令觀塘線更「擠塞」。
回應增啟德站建議
「須研可行性載客量」
梁少江回應稱，中鐵線月台「初步位置靠近九龍塘站」，詳細安排要再作技術分析；而中鐵線落成後九龍塘站除了連接北部都會區，還可轉乘至觀塘線、又可以經東鐵線到金鐘，再轉乘港島線，十分便捷。
有市民提議增加中鐵線沿線車站，延伸至啟德跑道區，以代替擱置的啟德單軌列車，及增加載客量。
梁則說若要在中鐵線增加車站和轉承接駁站，要視乎「技術可行性」、路線「分流」、行車線載客量、會否減少或影響「鐵路本身的便捷度」，以及延伸車站所在地區的鐵路情况。