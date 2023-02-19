中鐵終點九龍塘市民憂擠塞 運物局：駁多區方便

運輸及物流局首席助理秘書長梁少江於論壇上回應中鐵線問題稱，會否在走線中增加車站，要考慮「技術可行性」、路線「分流」和載客量；至於九龍塘站或成多線轉乘站，梁則表示這提供了便利。

中鐵線全長約16公里，以元朗錦田為起點，途經荃灣東北部或葵涌東北部，連接九龍塘站。市民容先生於論壇上質疑，中鐵線終點站設於九龍塘站，站內沒空間新設月台，亦將成中鐵線、東鐵線和觀塘線三線的中轉站，恐令觀塘線更「擠塞」。

回應增啟德站建議

「須研可行性載客量」

梁少江回應稱，中鐵線月台「初步位置靠近九龍塘站」，詳細安排要再作技術分析；而中鐵線落成後九龍塘站除了連接北部都會區，還可轉乘至觀塘線、又可以經東鐵線到金鐘，再轉乘港島線，十分便捷。

有市民提議增加中鐵線沿線車站，延伸至啟德跑道區，以代替擱置的啟德單軌列車，及增加載客量。

梁則說若要在中鐵線增加車站和轉承接駁站，要視乎「技術可行性」、路線「分流」、行車線載客量、會否減少或影響「鐵路本身的便捷度」，以及延伸車站所在地區的鐵路情况。