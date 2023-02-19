屬郊園不包括土地作緩衝 環團批法例保障不足

政府過去在指定某些地區為郊野公園時，曾把鄉村和農地及連同其周邊緩衝之用的政府土地，剔出郊野公園範圍，名為郊野公園「不包括土地 」，全港有77幅，涉約2076公頃，有23幅早期被納入分區計劃大綱圖，包括芙蓉泌及鄰近的觀音山與牛寮（面積72公頃），其後同樣位於馬鞍山郊野公園內的黃竹洋「不包括土地」被破壞，濕地被剷，數以千計樹木被砍，2010/11年度《施政報告》承諾將未規管的54幅「不包括土地」納入郊野公園範圍，或制訂法定規劃圖則。

部分具生態價值

《施政報告》曾承諾納入郊園

綠色力量保育及研究經理袁欣鈴表示，今次破壞的「不包括土地」於1990年代已被納入分區大綱圖，故後來政府未有進一步將之納入郊野公園，不過她指部分「不包括土地」具生態價值，芙蓉泌村是很好的例子，該處位於馬麗口坑上游，若上游受影響，下游不能倖免，當地生態與外圍的郊野公園密不可分。

她指政府多年來僅將小量「不包括土地」納入郊野公園，其餘只納入分區計劃大綱圖，但保護明顯不足，故促請政府重新檢視所有「不包括土地」，將部分具生態價值的土地納入郊野公園，並加強巡邏及執法。

（城市保育）