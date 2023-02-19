溪邊見卵 近危物種瘰螈棲息繁殖

香港瘰螈是本港唯一有尾目（即有尾巴的兩棲類），袁欣鈴指其活動範圍除了河溪，亦包括距離兩岸約100米的陸地，牠們到了繁殖季節便回到河溪產卵，不過當地河溪兩旁大部分植被遭移除，有機會影響整個族群，令數量下降。

除了兩棲類，袁欣鈴指資料顯示該河溪亦有豐富的蜻蜓品種，部分蜻蜓幼蟲需要特殊的河溪微生境條件，包括沙底或石底的溪流，若環境突然轉變，會變得難以生存，故促請相關部門加強執法，避免河溪生境被破壞。她又指芙蓉泌村當地生長了具保育價值的本地原生植物鼎湖血桐，另外又發現哺乳類動物的糞便，估計當地有赤麂出沒。

下游擁豐富蜻蜓品種

至於該河溪下游一段約300多米的河溪即馬麗口坑，漁護署表示擁有豐富的蜻蜓品種，包括具保育價值的品種如威異偽蜻（idionyx victor）及三角麗翅蜻（rhyothemis triangularis）等，故該署將馬麗口坑列為具重要生態價值的河溪。

資料顯示，馬麗口坑亦有不少淡水魚，更因河谷地形及樹林密佈，錄得多種蝴蝶，較上游位置可找到滿佈苔蘚的石澗，形成獨特自然景觀。

（城市保育）