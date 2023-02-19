芙蓉泌剷植被疑違例 瘰螈生境危 部分屬郊園範圍 漁署：倘證據足會檢控

明報記者 馬耀森

地署：部分涉官地 已飭令停佔

綠色力量指芙蓉泌村的工程範圍內有天然河溪，發現有國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列作近危的兩棲動物香港瘰螈棲息，以及香港瘰螈在溪邊植物產下的卵，擔心周圍植被遭剷去，會影響其族群生存，另外該組織指河溪下游被漁護署評為具重要生態價值河溪，擔心上游河溪被污染，會影響下游河溪水質及生態，促相關部門加強巡查及執法（見另稿）。

大量伐木 工地不斷擴大

本報記者本月6日沿馬麗口坑下游的山徑而上，到達芙蓉泌村，發現附近荒廢梯田重新開墾，貫穿該村的河溪兩旁土地被平整，土地上的植被被剷除，露出泥土，部分山坡亦被削去，大量樹木被砍伐，樹幹散落河溪；地盤內擺放多包英泥及建築材料，亦有一條新開發的泥路小徑；位於河溪旁有部分荒廢農地形成淡水沼澤，未受工程影響；連接河溪兩岸的石橋，其中一邊以鐵皮搭建了一道門，以及興建圍欄將部分土地圍封，門上寫有「園藝農莊」及「內有惡犬，請勿進入」字句。

該村除了大片植被遭剷去，另外通往附近觀音山村的行車路因加設鐵閘而被切斷。本報根據地政總署的地理資訊地圖估算，該村工程範圍約1.5公頃。

憂污染下游 漁署：水質沒異常

根據網上地圖的高空照片，去年初芙蓉泌村大部分土地仍有植被覆蓋，直至5月起陸續有土地植被被移除，露出表層泥土，面積不斷擴大。

漁護署回應本報查詢表示，該署近日派員視察芙蓉泌村一帶，發現曾有挖土及建造圍欄等工程，小部分範圍位於馬鞍山郊野公園內。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人未經許可不得在郊野公園內挖掘或開墾土壤。違者一經定罪，最高可被罰款2000元及監禁3個月。

該署表示會加強巡查有關地點，並繼續調查懷疑違規個案，如有足夠證據會檢控。至於下游一段該署評為具重要生態價值的河溪馬麗口坑，漁護署表示上月曾派員到馬麗口坑一帶調查，未發現水質異常。

地政總署表示，涉事地點主要涉及私人土地，大部分屬舊批私人農地，無用途限制，因此平整土地並沒有違反土地契約條款。不過，沙田地政處人員視察時發現該處有部分政府土地被非法開墾及以鐵閘圍封，已根據《土地（雜項條文）條例》進行執管行動，飭令佔用人於限期前停止佔用政府土地，並會繼續跟進。

規劃署表示，芙蓉泌村一帶工程範圍大部分為「農業」用途，亦有部分為「自然保育區」及「鄉村式發展」地帶。根據紀錄，該署沒有收到有關地點的規劃申請，如有足夠證據證明有關地點涉及《城市規劃條例》下的違例發展，會採取適當的規劃執行管制行動。

地皮上月易手 主要屬私地

地署：無用途限制沒違契

本報上月曾報道，芙蓉泌村約23萬平方呎私人地，涉及32個地段，有財團於今年1月以約1.28億元購入；當中部分地段落入土地平整範圍內。資料顯示，購入芙蓉泌村一帶土地的買家以芙蓉泌村集團有限公司名義登記，公司董事為王丁本，與中國新經濟投資非執董同名。

（城市保育）