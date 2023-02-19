蕭：詐騙破案率「相對低」 擬伙銀行實時監察 通報可疑帳戶

【明報專訊】警務處長蕭澤頤昨透露，去年詐騙案的破案率為12%，較前年10.6%上升，惟承認破案率「相對低」。他指警方去年與通訊辦及流動網絡營辦商成立專責工作小組打擊電話及網上騙案初見成效，詐騙案由去年11月和12月分別錄得442宗和224宗，減至上月的149宗，3個月間下跌六成，其中電訊商至今協助堵截逾10萬個曾在騙案中使用的電話。他又透露正與銀行業界商議實時監察的措施，即時通知事主或警方，以攔截款項存入曾在騙案使用的戶口。
電訊商助截電騙 稱初見成效
警方去年錄得27,923宗詐騙案，較前年升逾45%。蕭澤頤昨出席港台節目《星期六問責》時指出，主要由於很多網上騙案涉及境外，詐騙集團身處境外，而疑犯亦把款項存入境外戶口，警方聯絡境外的銀行和網絡商協助並不容易，即使他們願意協助亦需時；而部分事主較遲報案，通常在事件發生一個月至數個月後才報案。
警方去年9月與通訊辦及流動網絡營辦商成立專責工作小組，電訊商現時會停止向曾在騙案中使用的電話提供服務，亦正研究在來自境外的高風險來電加入預警信息，如例「電話來自香港境外，慎防詐騙」；並針對偽冒短訊，擬設立短訊發放人登記制度，或在真實可信的信息前加上標記識別。
蕭澤頤昨在商台節目《政經星期六》表示，正與銀行業界商議實時監察的細節，稱留意到詐騙集團使用某些戶口專門收取騙款，銀行職員一旦發現有人匯款至曾在騙案使用的戶口，會即時通知事主，或通知警方勸阻和攔截事主，告之可能受騙。他又引新加坡現時做法為例，甚至可安排銀行職員到反詐騙的控制中心駐站工作。
至於去年因應港人疑墮求職騙局，遭禁錮在東南亞國家的「賣豬仔」案，蕭澤頤指涉及的46人中，有36人已返港，6人已獲釋等待返港；其餘4人仍被拘留當地，惟其家屬能與事主聯繫，確認安全。
延任因無人接班？ 蕭：警隊人才多
政府上周四（16日）宣布延長蕭澤頤警務處長任期24個月至2025年。蕭感謝政府信任和同事支持，指警隊過去經歷很不同的3年，包括「黑暴」和協助防疫抗疫，他很樂意和高興與警隊同事「齊上齊落」，繼續努力為市民服務，保障他們的生命財產安全。被問及是否涉及接班人暫未能接班的原因，他指警隊有非常多的人才，解釋延任純粹是便利領導層交接。