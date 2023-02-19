蕭：詐騙破案率「相對低」 擬伙銀行實時監察 通報可疑帳戶

電訊商助截電騙 稱初見成效

警方去年錄得27,923宗詐騙案，較前年升逾45%。蕭澤頤昨出席港台節目《星期六問責》時指出，主要由於很多網上騙案涉及境外，詐騙集團身處境外，而疑犯亦把款項存入境外戶口，警方聯絡境外的銀行和網絡商協助並不容易，即使他們願意協助亦需時；而部分事主較遲報案，通常在事件發生一個月至數個月後才報案。

警方去年9月與通訊辦及流動網絡營辦商成立專責工作小組，電訊商現時會停止向曾在騙案中使用的電話提供服務，亦正研究在來自境外的高風險來電加入預警信息，如例「電話來自香港境外，慎防詐騙」；並針對偽冒短訊，擬設立短訊發放人登記制度，或在真實可信的信息前加上標記識別。

蕭澤頤昨在商台節目《政經星期六》表示，正與銀行業界商議實時監察的細節，稱留意到詐騙集團使用某些戶口專門收取騙款，銀行職員一旦發現有人匯款至曾在騙案使用的戶口，會即時通知事主，或通知警方勸阻和攔截事主，告之可能受騙。他又引新加坡現時做法為例，甚至可安排銀行職員到反詐騙的控制中心駐站工作。

至於去年因應港人疑墮求職騙局，遭禁錮在東南亞國家的「賣豬仔」案，蕭澤頤指涉及的46人中，有36人已返港，6人已獲釋等待返港；其餘4人仍被拘留當地，惟其家屬能與事主聯繫，確認安全。

延任因無人接班？ 蕭：警隊人才多

政府上周四（16日）宣布延長蕭澤頤警務處長任期24個月至2025年。蕭感謝政府信任和同事支持，指警隊過去經歷很不同的3年，包括「黑暴」和協助防疫抗疫，他很樂意和高興與警隊同事「齊上齊落」，繼續努力為市民服務，保障他們的生命財產安全。被問及是否涉及接班人暫未能接班的原因，他指警隊有非常多的人才，解釋延任純粹是便利領導層交接。