撤限聚後 警批准13宗遊行集會 全屬新春籌款活動 蕭澤頤：逐宗評估國安等風險

稱不排除有人藉遊行搗亂

蕭澤頤昨在商台節目《政經星期六》表示，對每宗遊行或集會申請，警方評估風險時會考慮涉及人數、遊行路線及活動背後性質，而批出不反對通知書的因素同時包括國家安全、公眾秩序和公眾安全，及會否影響他人自由和權利。他指3年前「黑暴」期間，當時市民獲悉某個地方舉行遊行，就不敢外出到遊行地點，認為絕對是影響他人自由和權利。

翻查警務處網站，獲發不反對通知書的公眾遊行和集會（見表），包括上月由鴨脷洲街坊福利會舉辦的新春活動、本月由大灣區經貿協會舉辦的推廣環保及健康生活，以及由主流夢工場基金舉辦的步行籌款等。按種類而言，分別有4個新春節慶活動、6個步行籌款、兩個宗教活動，及一個推廣環保和健康生活的活動。

反修例被捕未檢控 視嚴重程度跟進

警方去年6月推出「反恐舉報熱線」，至今收到接近1.3萬個信息，蕭澤頤透露當中逾一成半可以跟進，有兩宗案件待完成法庭程序後，會考慮向舉報人發放賞金。至於2020年推出「國安處舉報熱線」，至今收到逾40萬個信息，他表示「很多（信息）絕對可以跟進」，即使部分與「反恐舉報熱線」重複亦不要緊。

至於涉反修例事件而仍未起訴的被捕人案件，蕭澤頤表示仍在檢視，期望月內公布。他稱「黑暴」涉及人數多，案件複雜，蒐證工作亦十分艱巨，包括需時翻查大量閉路電視片段，目前除刑事調查部門外，毒品調查科和商業罪案調查科亦協助處理案件。對於有消息預料大部分均會「擱置調查」，蕭澤頤指「未完全打算現階段終止調查」，視乎案件的嚴重程度和所掌握的證據等，若被捕人涉及嚴重暴力和傷人等，警方傾向繼續檢控。

續支持立法規管假新聞

警方早前去信《東方日報》，指其評論警方的片段偏頗。蕭澤頤昨在港台節目《星期六問責》，重申着重與媒體的關係，亦接受持平的批評。被問及會否擔心造成寒蟬效應，令傳媒不願監察或評論警隊，他反問警方有否每次都出信回應，重申每天都有對警隊持不同的意見和看法，「絕對不會」每每提及警隊就出信。

他提到現時假新聞情况較「黑暴」時期有所改善，至於立法規管規假新聞是否「好的方法」，他稱仍然同意立法規管假新聞，認為假新聞在「黑暴」期間影響很大，很多年輕人是受到假新聞的影響，「就滿腔熱血走出來做一些違法行為」，參與抗爭活動，又提醒大眾每當收到信息時，都要謹慎思考當中的真偽。