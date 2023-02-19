情困青年躲山洞自殘 救援隊搜4小時尋回

據了解，林姓青年為護理系學生，開學後對新相識的19歲女同學暗生情愫，追求不遂。事發前，他曾向心儀對象發短信，稱要尋死，並曾企圖用石頭割右手腕。

行山客見背囊 疑有人墮山報案

昨早7時許，有行山客在大帽山道一個渠務署設施旁發現有人遺下背囊等個人物品，懷疑有人墮下山坡，於是報案。消防攀山拯救隊及民安隊先後游繩下山搜索，在50米外發現衣物。政府飛行服務隊直升機在半空盤旋協助，警方則出動航拍機搜索。與此同時，警方檢查遺在路旁的個人物品，包括外套、銀包、平板電腦及食物等，又在約20米外發現一部手機，憑袋內身分證確認事主為18歲姓林男子。警方聯絡其父母到場了解，確認物品屬於林。

救援人員搜索4個多小時後，至約11時40分，在發現個人物品地點約200米外一個山洞尋獲林。現場消息稱，他當時脫掉上衣及長褲，僅穿內褲。民安隊員其後讓林穿回長褲，又借出制服讓他穿上，攙扶他返回車路，再登上救護車送院治理。現場所見，林當時清醒，但神情呆滯，腿及手臂擦傷，面及長褲有血漬。

■防止自殺求助熱線

˙生命熱線：2382 0000

˙撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

˙社會福利署：2343 2255

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