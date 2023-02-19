活力午餐再現懷疑食物中毒 屯門小學多人不適

衛生署昨回覆表示，近日接獲一宗與活力午餐相關的懷疑食物中毒個案，涉及一間小學，已轉介食環署跟進。據悉涉事學校為屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，多於一名學生食用飯盒後不適，其中一人有懷疑食物中毒病徵。

議員質疑食環未即時勒令停供 或涉失當

朱國強表示暫未了解事件，他認為活力午餐上周三已有懷疑食物中毒個案，理應立即停止供應午膳，強調學生健康是首要考慮。對於食環署未有即時勒令活力午餐停供飯盒，朱說若證明署方評估錯誤導致再發生懷疑食物中毒，則涉嫌失當。他引述教育局昨日稱，有信心活力午餐能如期周三（22日）恢復供應，惟他認為若屆時未能確保飯盒安全，應繼續暫停。他促請當局清楚交代今次食安問題成因，讓學校、家長和學生回復信心，他也會去信環境及生態局要求徹查事件。

食環署昨回覆查詢稱，早前已巡查活力午餐4個廠房並檢取11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，預計本周有結果。