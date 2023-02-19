南昌街過渡房拆卸 組件搬大埔項目重用

陳立銘表示，「南昌220」拆遷費用已包括在新項目的建築成本中，暫未有具體數目。張耀新說，「南昌220」由68個組裝合成組件組成，共提供89個單位，即每個組件包含約1.5個單位，預計一個月內完成搬遷。

工程師稱執修問題不大 組件重用率達95%

張說，組件拆卸後將運到洪水橋貨倉檢查及維修，初步觀察組件執修問題不大，主要為牆壁塗鴉等問題，將會重新髹漆。他又說，除外牆渠道因衛生問題會重新購置及安裝，其餘所有連接組件都會在新項目內重用，預計組件重用率高達95%或以上。房屋局相信，將來簡約公屋組件重用率亦相若。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒形容「南昌220」為好的示範，期望簡約公屋亦能重用組件。他認為房屋局可公布上述項目的拆遷及重用費用，讓大眾參考，以進一步了解簡約公屋的成本。

議員稱簡約公屋可借鏡

立法會房屋事務委員會委員吳秋北稱，使用MiC技術為未來大趨勢，且重用組件較環保，將大力支持。

「南昌220」位於深水埗南昌街，為一幢4層高樓宇，設89個單位，容納約162人，營運期兩年，首批住戶於2020年8月入伙，項目至去年11月結束。