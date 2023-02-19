投訴信：K房撫胸環抱 另有高層揶揄事主博上位 高層被指控性騷擾下屬 安永調查

平機會不評論 僱主不知情或仍有轉承責任

平機會回覆本報查詢時表示，不會透露或確認有否收到個別投訴；根據《性別歧視條例》，除了騷擾者要對性騷擾的違法行為承擔個人責任外，僱主也有責任防止工作間發生性騷擾，即使僱主不知情，仍可能要負上轉承責任。平機會提醒，假如有人向僱主或機構作出性騷擾投訴後，因而遭受僱主歧視，屬違法行為，可向平機會查詢或投訴。

安永回覆，已收到近日社交媒體流傳的一份報告，其內容提出對數名安永人員的性騷擾和職場欺凌指控，公司即時開展獨立內部調查。至於本報問及被指控性騷擾及捲入事件的高層職員需否停職，安永未作回覆，只表示「已即時採取了措施」，確保相關人員的安全和福祉，而由於尊重員工隱私，安永不會對今次事件作進一步回應或發表意見。

安永未談停職否 「已採措施」

安永強調已設立《全球行為準則》，提供行為道德框架，若任何員工有違反準則的行為，將以嚴厲、果斷和相稱的紀律處分處理。

網上近日流傳一名安永女職員向領導層發出實名舉報的投訴信，女事主在信中表示，本月8日晚上應上司邀請到銅鑼灣一間卡拉OK房聚會，其間被一名安永大中華區高級男合伙人撫胸，女事主稱當時捉住對方的手阻止，反而再被親吻，直至多次表示「真的不行」，對方才罷休。信中指另一女同事亦被同一高層雙手環抱及撫胸。

稱共兩人受辱 事主：不接受道歉賠償

女事主亦不滿另有一男一女安永高層在場慫恿，包括開玩笑地叫男合伙人「今晚可以去她（女事主）家」、「可以攬攬」另一女同事，事後言語欺凌指女事主享受過程、靠此「上位」。女事主在信末稱不接受任何道歉和賠償，希望舉報後可還原真相、還受害人一個公道，以及還安永一個正直的企業價值。

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